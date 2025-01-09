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靠柯瑞獨撐 勇士暴露信心危機

2025/01/09 05:30

柯瑞雖飆31分，但生涯首度連兩場0助攻，勇士最終不敵熱火。（歐新社）柯瑞雖飆31分，但生涯首度連兩場0助攻，勇士最終不敵熱火。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕柯瑞昨飆出平本季最高的8顆三分球、拿下31分，但孤掌難鳴，最終勇士仍以98：114不敵少了巴特勒坐鎮的熱火，柯瑞也罕見露出失落表情，凸顯出他們近期的困境。

砍31分做白工 萌神失落

由於熱火前天才剛經歷一場2OT大戰，加上巴特勒遭禁賽，以逸待勞的勇士卻打得辛苦，末節一度追到1分差仍無力回天。

向來以三分球見長的勇士，昨僅柯瑞找到準星三分球17投8中，其餘球員合計33投6中，命中率僅18.2%。不僅如此，柯瑞兩戰合計攻下57分，卻完全沒有助攻，是他生涯首度出現連兩場0助攻。

勇士戰績18勝18負勉強排在西部第10，主帥柯爾坦言，球隊出現信心危機，尤其上籃和罰球表現都在聯盟墊底，「我們現在真的感到很沮喪。」柯瑞坦言，球隊連兩場表現都不好，大家一旦失去鬥志也會讓情況變得更糟，必須要去克服這樣的狀態。

勇士開季打出12勝3負後，戰績雪崩式下跌，外媒指出他們應在交易大限前有所動作，之前也傳出他們將追逐巴特勒，但必須送走庫明加、威金斯等球員，對於必須犧牲未來的作法，又令他們卻步。

只是勇士這套陣容已無法打出競爭力，想要為柯瑞拚生涯第5冠，必須大破大立，柯爾也不諱言，目前陣容確實還未達到能拚冠的層次，補強計畫等問題得去問總管鄧維利。

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