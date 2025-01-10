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嘟嘟另存新檔 今春訓嚐鮮

2025/01/10 05:30

「From Dome To Future巨誕」特展今登場，在大巨蛋引退的潘威倫（左起）、官大元與周思齊提供球衣與球具，供民眾近距離觀賞。（記者陳志曲攝）「From Dome To Future巨誕」特展今登場，在大巨蛋引退的潘威倫（左起）、官大元與周思齊提供球衣與球具，供民眾近距離觀賞。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕去年台灣大賽亞軍統一獅隊，今天正式展開第一階段春訓，台灣勝投王「嘟嘟」潘威倫23年來首次以非選手身份迎來2025年球季，新職務將於近日明朗，而獅隊將延續去年的「春訓經濟學」，連續2週的六、日在亞太棒球村開放球迷免費參觀。

獅隊今在台南展開第一階段春訓，潘威倫將以新身分亮相。（資料照）獅隊今在台南展開第一階段春訓，潘威倫將以新身分亮相。（資料照）

引退轉教練仍規律

獅隊潘威倫去年9月正式卸下球員身分，今年轉任教練的新職務將於近日拍板。（記者陳志曲攝）獅隊潘威倫去年9月正式卸下球員身分，今年轉任教練的新職務將於近日拍板。（記者陳志曲攝）

昨亮相體態佳

潘威倫從2003年加入職棒，投到去年9月28日正式引退，生涯累積台灣職棒紀錄的149勝，昨首度以非選手身份出席休季活動，出借球衣、手套、簽名球給大巨蛋限定特展，即便不用像選手一樣休季須保持活動，「嘟嘟」的體態維持良好，他笑說，「有時間就要稍微動一下，也會怕身材『充氣』，這樣不太好。」

去年在嘟嘟引退賽後，領隊蘇泰安就有說今年就是轉任教練，只是詳細職務仍待近日球團公布。潘威倫昨也低調指出，下一步仍在思考、規劃中，還在跟球隊商談，「生涯打了20幾年，腦海還是會有一些規律感，比如這個時間應該要做什麼，離不開棒球！」

獅亞太棒球村盛宴

新職務將明朗

獅隊第一階段春訓今天在台南開訓，主要以年輕選手為主，資深選手採自主練習，去年11月世界12強賽助隊拿下冠軍的台灣隊教練團成員林岳平和高志綱，都會現身今日開訓，緊盯小獅們的訓練，球團也會宣布部分教練團異動。林岳平和高志綱則會在2月2日起，參與經典賽資格賽台灣隊在大巨蛋的開訓，獅隊必須尋找春訓代理總教練。

明、後天獅隊則將轉戰亞太成棒副球場，延續去年的「春訓經濟學」，11、12、18、19日都有安排接駁車，免費開放球迷至看台參觀訓練，另外也推出限額1000張、售價150元的「ONE DAY PASS」，讓球迷能在戶外打擊場體驗棒球課程，以及拿明信片、抽好禮。

去年獅隊邀請球迷參觀春訓，曾出現單日吸引約2000名球迷觀賞的盛況，商品營收也開出紅盤。今年在世界12強奪冠後，預估將迎來職棒的黃金盛世，獅隊在亞太球場的第一波春訓人潮將是觀察指標之一。

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