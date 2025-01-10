周思齊特助人生 堅持偶像路線

周思齊退休後擔任亞洲棒總會長特助，5月將代表台灣參加世壯運。 （記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕不同於潘威倫將上任教練，周思齊和官大元退休後都專注於場外的棒球工作，擔任亞洲棒總會長辜仲諒特助的「周董」才剛赴美考察完畢，將征戰5月舉辦的雙北世界壯年運動會，他笑說，「志在參加，也要奪牌，希望能打進去在大巨蛋舉辦的決賽。」

踩點日、美考察

世壯運目標攻蛋

周思齊卸下20年的球員戰袍，上任亞洲棒總會長特助後的休季行程比選手時期更繁忙，陸續飛往日本和美國，特別是在美國造訪多個運動場館，包括舊金山巨人隊的甲骨文球場，他直呼很有文化感，像是水溝蓋、地磚、牆面會有球員的名字、年表，文化的互動感很直接，這也是台灣比較欠缺的。

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周思齊直言，特助的工作就是跟棒球相關的都要做，除了教練之外，但自己打球也打了很久，仍必須維持訓練，「當偶像是很不容易的，體態仍要維持。」

官大元前年就宣布引退，目前是非選手身份的第2次休季，目前以台灣元動力運動發展協會理事長的身份勤跑基層，最近正在規劃成立1支社區少棒隊，結合公益和基層棒球，盼能運用自身專業去協助需要陪伴的孩子成長。

而官大元是大巨蛋第1位引退球員，如今也跟周思齊和潘威倫共同在限定特展「From Dome To Future 巨誕」展出自己的記念球具，他說就像在做夢一樣，「非常榮幸！」

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