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穀保雙左投 進入職棒快閃警戒區

2025/01/10 05:30

邱緯綸沒上過猿隊一軍就遭釋出。（資料照）邱緯綸沒上過猿隊一軍就遭釋出。（資料照）

青棒火球男

劉志宏生涯從未在一軍登板。（資料照，取自中信IG）劉志宏生涯從未在一軍登板。（資料照，取自中信IG）

劉志宏職涯不到4年

〔記者羅志朋／台北報導〕同為穀保家商畢業的左投，21歲旅美好手林昱珉在12強大放異彩，拚上大聯盟指日可待，他的高中同梯戰友劉志宏，和小一屆的學弟邱緯綸，去年球季結束分別被中信兄弟、樂天桃猿放在60人保留名單外，兩人年僅20歲出頭，短暫生涯很可能就此走到盡頭。

22歲的劉志宏青棒時期球速飆破150公里，2021年高中畢業投入選秀獲統一獅第3輪指名，2023年球季結束遭釋出，隨即由兄弟網羅，他因左手肘動刀去年都在養傷未出賽，季後再度被釋出，生涯從未在一軍登板，二軍累計防禦率14.54，17.1局出現41次四死球，控球大失準星，由於沒有球團有意吸收，職業生涯不到4年就畫下句點。

20歲的邱緯綸在2022年高中畢業選秀獲樂天桃猿第4輪指名，同樣沒上過一軍就遭釋出，二軍總計出賽21場共投12.1局，防禦率8.76，最快球速僅137公里，與個人生涯最速落差約10公里。

進職棒就傷

邱緯綸隱瞞吞苦果

邱緯綸表示，剛進職棒左手肘就受傷，為了不給教練留下不好的印象，他忍著痛楚不說，後來肘傷導致投球機制跑掉，球速掉了十幾公里，狀態始終拉不起來，季後被釋出一度感到茫然，目前他持續自主訓練，看職棒有無機會，若無就會向業餘球隊投石問路。

2013年中職開放高中生選秀，至今已有362名高中應屆畢業球員報名，其中182人簽約加盟，比例約5成，其中15名左投，黃靖幃、葉家淇離開職棒圈，如今劉志宏和邱緯綸前景不容樂觀。

也有投出一片天的高中左腕，樂天王志煊進職棒改練側投破繭而出，去年拿下中繼王，更是12強世界冠軍成員，陳仕朋是近年富邦悍將固定先發輪值一員，林詔恩則是獅隊極力栽培的先發投手。

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