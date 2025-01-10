文大棒球隊60年 催出時代眼淚

文化大學棒球隊60週年特展昨天揭幕，現場展出珍貴影像紀錄和獎盃等文物。（記者吳清正攝）

〔記者吳清正／台北報導〕培養出無數好手的文化大學棒球隊成立60週年，校方舉辦「文化初心傳甲子、華岡棒球承輝煌」特展，展出珍貴的影像紀錄和獎盃等文物，體育署長鄭世忠、前棒協理事長彭誠浩、棒協副理事長趙士強、林華韋和國家運動訓練中心執行長龔榮堂，都出席昨天揭幕式。

棒協副理事長趙士強出席文大棒球隊特展，致詞時一度激動落淚。 （記者吳清正攝）

趙士強表示，看到這些珍貴的照片和影片，勾起許多回憶，他入學時還叫做文化學院、後來才改制大學，當時學校經營上還有許多困難，但校方和師長、教練都對棒球隊非常照顧，也是在文大時期開始在國際賽打出知名度，是他人生非常重要的階段。

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趙士強致辭時一度哽咽，他表示：「從來沒有在公開場合拿著麥克風掉眼淚，但今天實在是撐不住了。」

原本要出席的世界12強賽國手潘傑楷，因家中臨時有事無法北上，特地錄了一段影片，他表示，在文大學到的知識和技術，他才能成為職棒球員，也祝福正在打大專棒球聯賽的學弟們贏得冠軍。

文大校長王子奇表示，懷著感恩與自豪的心情，共同見證這次特展的揭幕，棒球是台灣的國球，也是文化大學的重要象徵。透過這次的特展，不僅回顧棒球隊60年的輝煌歷程，更希望將這份熱血與精神傳承給下一代，開創棒運的新篇章。

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