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至尊對決30次互換領先 騎士斬斷雷霆15連勝

2025/01/10 05:30

吉爾吉斯亞歷山大（右）飆出全場最高的31分，但雷霆最終仍飲恨而歸。（今日美國）吉爾吉斯亞歷山大（右）飆出全場最高的31分，但雷霆最終仍飲恨而歸。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕東、西部龍頭騎士和雷霆昨正面交鋒，這也是聯盟繼2000年湖人和拓荒者後，史上第3次上演兩支雙位數連勝球隊的巔峰對決。騎士進攻多點開花，中鋒J.艾倫和莫布里聯手拿下46分，率隊以129：122笑納11連勝，也斬斷雷霆隊史最長的15連勝。

東西部龍頭正面交鋒，騎士多點開花，J.艾倫（左）進帳全隊最高的25分、11籃板，率隊斬斷雷霆隊史最長的15連勝。（法新社）東西部龍頭正面交鋒，騎士多點開花，J.艾倫（左）進帳全隊最高的25分、11籃板，率隊斬斷雷霆隊史最長的15連勝。（法新社）

騎士是本季聯盟最擅長進攻的球隊之一，團隊得分平均達122.5分，高居聯盟第2；雷霆則以防守見長，形成一場精采的矛盾之爭。

東西部龍頭對抗

命中率都破5成

昨兩隊團隊命中率都突破5成，互換領先多達30次、8度戰成平手，且分差都未達雙位數，上演「神仙打架」戲碼，直到比賽尾聲，騎士展現掌握籃板球的優勢，快意取勝。

騎士主將米契爾昨手感不佳，16投3中僅拿下11分，但隊友輪番跳出來，全隊7人得分上雙，艾倫進帳最高的25分、11籃板，莫布里21分、10籃板。

「矛盾之爭」

8度戰成平手

米契爾說：「我們成長了很多，若是去年可能贏不了這樣的比賽，但現在大家都有貢獻，儘管這只是一場比賽，贏了也不代表我們奪冠，但依舊值得驕傲。」騎士目前戰績32勝4負，締造聯盟史上第5佳紀錄，穩居聯盟龍頭，且本季對西部球隊取得11勝0負。

雷霆方面，吉爾吉斯亞歷山大飆出全場最高的31分，J.威廉斯貢獻25分、9助攻，可惜未能繼續堆高隊史連勝紀錄，吉爾吉斯亞歷山大說：「我們不可能贏下本季所有的比賽，今晚不屬於我們，但我仍為球隊感到驕傲，因為我們不斷地進步。」

雷霆戰績30勝6負依舊笑傲西部，領先第二名的火箭6場勝差。

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