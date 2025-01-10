馬來西亞公開賽》戚又仁以慢制快 殺進8強

戚又仁首度挺進1000等級男單8強，今對上李詩灃有硬仗。 （教練楊鈞翔提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名32的戚又仁昨在馬來西亞羽球公開賽，以15：21、21：14、21：12逆轉香港好手李卓耀，首度挺進1000等級男單8強，今天將挑戰杭州亞運金牌中國李詩灃。另外，台灣一哥周天成昨晚鏖戰66分鐘，也以21：9、22：24、21：18力退日本選手田中湧士，挺進男單8強。

今戰杭州亞運金牌李詩灃

戚又仁上週奪下第一次全國排名賽冠軍後，馬不停蹄飛到馬來西亞，首輪就以直落二打敗巴黎奧運第4名的印度好手森。昨遇上球風明快的李卓耀，戚又仁在丟掉首局後立刻回穩，並讓對手越打越急，完成逆轉。

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教練楊鈞翔表示，戚又仁首局掌握不到李卓耀的快節奏，「我們後來策略有做改變，不要一直把球打快，盡力把球回深，以慢制快讓對手不好進攻，但也要有耐心和對手纏鬥，小戚有把該做的做好。」

楊鈞翔認為，戚又仁最近網前穩定性提高許多，進攻連貫性變得更好，也越打越有信心。

另一位好手「左手重砲」林俊易則以14：21、14：21栽在日本名將奈良岡功大拍下，吞下對戰4連敗。

男雙方面，土銀雙胞胎李芳任／李芳至以21：14、21：18力退兩度奪下奧運銅牌的地主組合蘇偉譯／謝定峰，挺進8強，今天將遭遇南韓新組合金元昊／徐承宰。

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