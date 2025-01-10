日立盃今開打 總獎金1千萬

日立冷氣慈善盃今開打，昨舉行賽前記者會。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕總獎金1千萬台幣的日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽，今天在揚昇高爾夫俱樂部點燃戰火，共有台、日、泰、馬來西亞、新加坡等國共108位選手參賽，旅外好手錢珮芸、蔡佩穎等人返台捍衛主場，目標將金盃和250萬元冠軍獎金留在台灣。

108位選手參賽

冠軍250萬

尋求衛冕的錢珮芸指出，「揚昇球場可控制因素太少了，果嶺不好判讀，風向也不好抓，加上這3天的天氣可能不太好，要採取保守打法，盡量不要失誤。」

請繼續往下閱讀...

在LPGA打拚多年的錢珮芸世界排名87高居台灣女將之冠。近兩年多次在LPGA打進前10，但距離冠軍都差一步，她認為，主要問題還是信心及與桿弟的配合，這季會在賽事規劃多下功夫，不會像以前一樣每場都打，並注重體能和恢復，期待美巡首勝盡快開胡。

旅外球員返台捍衛主場

2022年日立盃封后的蔡佩穎表示，想和好友錢珮芸在最後一天切磋，由於兩人平常分別在美國、日本打球，難得能同場較量，「很享受跟這些同輩選手一起打球的感覺，平時我們也會互相打氣。」

蔡佩穎認為，天氣不好反而對台將較有利，「都沒有風的話，大家都打好，風大的話，台灣選手較能適應。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法