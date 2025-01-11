餅總斷言新浪潮 點名3獅跟上

獅教頭林岳平認為今年球季將再掀棒球熱潮，更期待「三大傷兵」能強勢回歸。（記者李惠洲攝）

陳傑憲無需參加獅隊首波春訓，首日仍短暫現身。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台南報導〕統一獅昨展開年輕球員為主的第一階段春訓，總教練林岳平認為今年的棒球會很不一樣，更期待去年受傷開刀的蘇智傑、林靖凱和林子豪，在這股熱潮中強勢回歸。

獅春訓開跑 陳傑憲便服快閃

統一春訓第一天除了陳鏞基、胡金龍、王鏡銘、江承峰等老將，絕大部分的選手都報到參與練球，包括世界12強賽國手潘傑楷、林安可和郭俊麟，就連無需參與首波春訓的「台灣隊長」陳傑憲，也穿著便服短暫露臉後離開。

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林岳平表示，由於台灣隊贏得12強賽冠軍，棒球的關注度大幅提高，球團也預期到這股熱潮，願意投入更多資源，從不惜重金補洋將，以及自由球員的激烈爭奪戰，就可見端倪，不過，雖然各隊都積極補強，開打後如何去調整、應變才是重點，除了補強，他更期待「三大傷兵」蘇智傑、林靖凱和林子豪都能強勢回歸。

陳傑憲無需參加獅隊首波春訓，首日仍短暫現身。（記者李惠洲攝）

外野手蘇智傑在春訓將加練一壘。（記者李惠洲攝）

傷兵就定位 2林1蘇力拚回歸

林岳平表示，外野手蘇智傑和三壘手林子豪，在春訓都會加練一壘，林靖凱因為還在重建基礎的階段，春訓將只練二壘，游擊守備暫時封印。

林子豪去年7月動了椎間盤和右膝半月板手術，秋訓已開始打擊練習，並自聘訓練師調整打擊動作。林子豪表示，只在少棒時期守過一壘，春訓要趕快熟悉，除了請教教練，也會觀察隊上一壘手的跑位、補位，雖然目前膝蓋肌力只有7成，會在春訓好好努力，希望開季就能上一軍。

林靖凱去年受傷開刀，春訓游擊守備暫時封印。（記者李惠洲攝）

林靖凱曾達成二壘手金手套獎2連霸，2022年季中移防游擊，他表示，不論守二壘或游擊，最重要的還是技術能力有沒有到位。儘管已經沒有傷勢的影響，林靖凱強調，若突然訓練量過大，仍有未知的風險，因此在每次練球後，會特別注意身體的回饋，並和防護員、教練討論，確認沒有問題，再開始下一階段，不會先預設時間表，希望以最佳狀態回到一軍。

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