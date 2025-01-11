綠川添柴火 凃壯勳台鋼一拍即合

凃壯勳（右）與林泓育去年底赴日，接受業餘名捕綠川大陸的教學訓練。

（取自綠川大陸IG）

凃壯勳加盟台鋼。（取自台鋼雄鷹網站）

〔記者龔乃玠、吳清正／連線報導〕在統一獅待上近半人生的凃壯勳，在2025年球季自請離隊加入台鋼雄鷹，生涯首次擔任二軍捕手教練，去年季後他赴日找上業餘名捕綠川大陸，為新球季職務做準備，他昨也感性表示，「感謝統一獅19年來的照顧。」

涂壯勳（右三）與林泓育（左二）去年底赴日，接受業餘名捕綠川大陸（中）的教學訓練。（取自綠川大陸IG）

感謝獅19年照顧 自請離隊當捕教

42歲的凃壯勳球員時期以替補捕手為主，生涯蹲捕267場僅有153場先發，從2006年打到2016年引退，隨後留在獅隊擔任8年體能教練。由於想回歸老本行捕手的教職，台鋼也缺捕手教練，雙方一拍即合，凃壯勳申請離隊效力更南部的台鋼。

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凃壯勳休賽季跟樂天桃猿林泓育到日本拜師綠川大陸，綠川以精準接捕的功力在網路爆紅，吸引大都會千賀滉大、巨人鐵捕甲斐拓也的注目，並獲邀共同自主訓練。這位業餘鐵捕的教學對象從小學生擴大到職業選手，凃壯勳和林泓育成為綠川的第一批台灣學生。

凃壯勳在IG感謝獅隊照顧，陳傑憲也留言寫道，「以後吃不到凃學友買的蝦仁飯了（哭）。」台鋼二軍也網羅離開富邦、樂天的郭建霖和鍾承祐，分別擔任首席兼內野守備教練、外野守備兼跑壘教練。

潘威倫以二軍投手教練身分出席春訓。（記者李惠洲攝）

唐肇廷（右）擔任二軍打擊教練。（記者李惠洲攝）

潘威倫唐肇廷 接任二軍投打教練

獅隊二軍教練團也多了3名新血，包括潘威倫和唐肇廷分別接任投手和打擊教練，傅于剛則擔任基地教練。選手時期參加22次春訓的潘威倫，昨首次以教練身分開訓則表示，心情上沒有太大波動，雖然角色不同，同樣都是要幫助球隊。

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