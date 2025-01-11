晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

綠川添柴火 凃壯勳台鋼一拍即合

2025/01/11 05:30

綠川添柴火 凃壯勳台鋼一拍即合凃壯勳（右）與林泓育去年底赴日，接受業餘名捕綠川大陸的教學訓練。
（取自綠川大陸IG）

凃壯勳加盟台鋼。（取自台鋼雄鷹網站）凃壯勳加盟台鋼。（取自台鋼雄鷹網站）

〔記者龔乃玠、吳清正／連線報導〕在統一獅待上近半人生的凃壯勳，在2025年球季自請離隊加入台鋼雄鷹，生涯首次擔任二軍捕手教練，去年季後他赴日找上業餘名捕綠川大陸，為新球季職務做準備，他昨也感性表示，「感謝統一獅19年來的照顧。」

涂壯勳（右三）與林泓育（左二）去年底赴日，接受業餘名捕綠川大陸（中）的教學訓練。（取自綠川大陸IG）涂壯勳（右三）與林泓育（左二）去年底赴日，接受業餘名捕綠川大陸（中）的教學訓練。（取自綠川大陸IG）

感謝獅19年照顧 自請離隊當捕教

42歲的凃壯勳球員時期以替補捕手為主，生涯蹲捕267場僅有153場先發，從2006年打到2016年引退，隨後留在獅隊擔任8年體能教練。由於想回歸老本行捕手的教職，台鋼也缺捕手教練，雙方一拍即合，凃壯勳申請離隊效力更南部的台鋼。

凃壯勳休賽季跟樂天桃猿林泓育到日本拜師綠川大陸，綠川以精準接捕的功力在網路爆紅，吸引大都會千賀滉大、巨人鐵捕甲斐拓也的注目，並獲邀共同自主訓練。這位業餘鐵捕的教學對象從小學生擴大到職業選手，凃壯勳和林泓育成為綠川的第一批台灣學生。

凃壯勳在IG感謝獅隊照顧，陳傑憲也留言寫道，「以後吃不到凃學友買的蝦仁飯了（哭）。」台鋼二軍也網羅離開富邦、樂天的郭建霖和鍾承祐，分別擔任首席兼內野守備教練、外野守備兼跑壘教練。

潘威倫以二軍投手教練身分出席春訓。（記者李惠洲攝）潘威倫以二軍投手教練身分出席春訓。（記者李惠洲攝）

唐肇廷（右）擔任二軍打擊教練。（記者李惠洲攝）唐肇廷（右）擔任二軍打擊教練。（記者李惠洲攝）

潘威倫唐肇廷 接任二軍投打教練

獅隊二軍教練團也多了3名新血，包括潘威倫和唐肇廷分別接任投手和打擊教練，傅于剛則擔任基地教練。選手時期參加22次春訓的潘威倫，昨首次以教練身分開訓則表示，心情上沒有太大波動，雖然角色不同，同樣都是要幫助球隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中