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中職洋投跳槽悍將 普遍表現不佳

2025/01/11 05:30

魔力藍（取自網路）魔力藍（取自網路）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將昨宣布簽下前中信兄弟洋投象魔力，中文譯名改為「魔力藍」，只是近年從中職各隊轉戰悍將的洋投普遍表現不佳，魔力藍能否揮別悲情有待觀察。

網羅象魔力 更名魔力藍

2021年季末魔力藍加盟兄弟，隔年季中轉戰韓職SSG登陸者，後重披黃衫並動左手肘韌帶置換手術，去年只出賽1場，在831洋將登錄大限遭割捨，中職生涯戰績8勝7敗1救援、防禦率2.76，隨後加入澳職墨爾本王牌，先發8場拿下3勝2敗、防禦率2.68，如今確定轉投悍將，預計2月抵台投入春訓。

去年悍將延攬前統一獅克維斯、前樂天桃猿道博格，中文譯名分別改為戈威士、道鉑戈，結果兩人幾無貢獻，戈威士先發5場戰績0勝3敗、防禦率6.17，道鉑戈只投1場就因左手肘不適遭註銷；2022年前兄弟洋投華德茲來到悍將更名威迪茲，只留下2勝6敗、防禦率4.17的成績即遭解約。

反觀悍將洋投轉戰其他球隊表現不俗，去年艾普勒加入味全龍更名艾璞樂拿下10勝、防禦率2.75，肯特季中加盟樂天繳4勝2敗、防禦率3.38，一掃在悍將苦吞全聯盟最多12敗的陰霾。

前樂天洋投豪勁去年轉投台鋼雄鷹改稱後勁，轉任先發表現亮眼，拿下7勝0敗、防禦率2.04，今年續簽1年，合約總值39.25萬美元，前兄弟洋投艾士特也可望加盟台鋼，表現值得關注。

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