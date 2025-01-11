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經典賽台灣情蒐大隊 2月鎖定尼巨戰

2025/01/11 05:30

米蘭達（資料照）米蘭達（資料照）

〔記者徐正揚／綜合報導〕第6屆世界棒球經典賽資格賽與台灣同組的尼加拉瓜昨公布教練團與17人集訓名單，由2023年經典賽總教練圭多續掌兵符，集訓名單中有6人是上屆經典賽國手，全隊來台前先在日本與讀賣巨人進行2場熱身賽，屆時台灣隊情蒐小組將前往觀戰。

尼國集訓名單

6人原班人馬

尼加拉瓜於2023年經典賽首次晉級會內賽，戰績0勝4敗在Ｄ組墊底，本屆是連續4屆從資格賽打起，集訓名單中的投手佛羅雷斯與克勞佛、捕手波恩與諾沃阿、內野手庫斯博與米蘭達都曾參加上屆經典賽，米蘭達不但擊出全隊唯一的全壘打，4戰共得4分有2分是他打下。

尼加拉瓜預計下週一（13日）展開集訓，24至30日參加首次舉辦的美洲系列賽（Serie de las Américas），2月初前往日本宮崎進入第2階段集訓，期間與讀賣巨人進行2場熱身賽，屆時28人名單的其他球員可望到齊，包括宣布為國家隊效力的前富邦悍將洋投傑斯。

資格賽Ａ組有台灣、西班牙、南非、尼加拉瓜4隊，2月21至23日在台北大巨蛋進行單循環賽事，分組第1名直接晉級明年的會內賽，分組第2、3名於25日爭奪第2個名額，台灣隊依序在21日對西班牙、22日對南非、23日對尼加拉瓜，35人名單內的球員於農曆年後報到展開集訓。

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