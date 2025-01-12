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NBA》MVP榜前3傑 同日飆分比拚

2025/01/12 05:30

字母哥（美聯社）字母哥（美聯社）

SGA提早下班 3節拿39分

SGA（美聯社）SGA（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕NBA最新公布的MVP排行榜，雷霆「SGA」吉爾吉斯亞歷山大升上第一，金塊約基奇排第二，公鹿「字母哥」亞德托昆波名列第三，3人昨都上演飆分秀，帶領球隊奪勝。

約基奇（法新社）約基奇（法新社）

吉爾吉斯亞歷山大3節就拿39分，在雷霆將領先擴大至30分後提早下班，將自己在麥迪遜廣場花園的戰績堆高至6勝0負，被問到為何在這座球場總打得特別好，他說：「我想這裡是除了雷霆主場外的最棒球場，球迷都很投入，可能有一種獨特的氣場吧！」

雷霆最後以126：101擊潰尼克，近17戰拿16勝，以31勝6負穩固西部第一，領先第二名的火箭6場。

約基奇聯手魏少

雙雙大三元

因病缺陣2場的約基奇，昨復出展現全能身手，拿下35分、12籃板、15助攻，魏斯布魯克也上演25分、11籃板、10助攻大三元，率金塊124：105輕取籃網，收下2連勝。

這是約基奇、魏少本季第二次同場拿下大三元，是史上首對在例行賽同場繳出得分至少25分大三元的搭檔，魏少說：「約基奇就是世界上最好的球員，我只是努力跟在他身邊打球。」

字母哥轟41分

公鹿險勝魔術

另一場，亞德托昆波狂轟41分、14籃板，助公鹿以109：106險勝魔術，讓班切羅復出拿34分的飆分秀做白工。

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