運動部上路前 鄭世忠再借調2年

鄭世忠（資料照）

〔記者林曉雲／台北報導〕行政院運動部力拚今年8月掛牌，運動部長人選受到高度關注。本報獨家消息，教育部體育署長鄭世忠從國立體育大學教授借調將期滿，近日教育部已確定鄭世忠再借調2年，且已獲行政院同意。鄭世忠表示，借調是例行作業，目前銜命規畫全新的運動部各項細節，希望打造未來翻轉台灣體育發展的最佳舞台，沒有思考其他問題。

立法院於1月7日三讀通過「運動部組織法」。明定運動部掌理「國家運動政策與法規之研擬、規劃、推動、管理及監督」等10大事項，立院也三讀通過「行政院組織法第3條修正案」，賦予行政院增設運動部之法源。依行政院規劃，運動部下設全民運動署，另有國際事務司、競技運動司、產業及科技司、設施規劃司、綜合規劃司、適應運動司共6個司，以及國家運動訓練中心、國家運動科學中心、國家運動產業發展中心3個行政法人。

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鄭世忠表示，人生難得機會參與全新部會法案與業務的設計規劃，現在正研擬運動部業務執掌、員額、預算及各項幕僚作業，尤其全民運動署牽涉廣泛，希望運動能深入社區基層，讓全民運動、職業運動都能更進一步提升，帶動國內運動產業發展，同時舉辦更多的國際賽事，也帶動台灣在國際體壇的影響力，強調體育署的挑戰才剛開始。

鄭世忠是英國諾丁漢大學醫學與健康科學院外科醫學系骨科與創傷外科組運動醫學中心博士，曾任中華奧會副秘書長等。

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