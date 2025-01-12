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12強雙獅飆薪4字頭 全力以「複」

2025/01/12 05:30

安打王邱智呈爭取生涯第1張複數年合約。（資料照）安打王邱智呈爭取生涯第1張複數年合約。（資料照）

〔記者吳清正／台南報導〕世界12強賽國手統一獅邱智呈和潘傑楷，去年球季都打出生涯年，也都希望爭取生涯第1張複數年合約，儘管球團傾向至少再多觀察1年，但兩人今年都可望有「4」字頭月薪的行情。

獅隊潘傑楷去年打出生涯年，今年月薪挑戰4字頭。（資料照）獅隊潘傑楷去年打出生涯年，今年月薪挑戰4字頭。（資料照）

邱智呈拚複數年約

球團喊暫緩一年

邱智呈去年加薪11萬元，月薪成為26萬元，調幅73.3％高居全隊第1，在大幅調薪後，他去年出賽118場、打點63、得分81，安打145、打擊率0.326，都創生涯新高，並贏得安打王；潘傑楷去年出賽102場、打點48、得分40、安打94、全壘打5支也創生涯新高，打擊率則為0.283。

邱智呈表示，複數年合約不僅是對選手的肯定，簽下後心情上也比較安定，不像1年1簽可能整個球季都想著要全力拚，反而有些事會看不清楚，擁有複數年合約會較有空間去面對高低潮。

統一獅領隊蘇泰安表示，邱智呈的經紀公司確實表達希望獲得複數年合約，不過，邱智呈才24歲，還很年輕，球團希望他再拚1年再來考慮複數年合約，這是球團目前的立場，會繼續和經紀公司協商。

潘傑楷獅袍第10季

月薪目標破40萬

30歲的潘傑楷進入獅隊第10季，也透過所屬秉初運動經紀爭取當「複」翁的機會，只是球團仍在思考是否開出複數年合約，去年月薪24萬的他目標今年突破40萬。

蘇泰安表示，球員有好表現，當然會想爭取複數年合約，不過，談薪過程中不便對個別選手多所評論，等確定後再一併公布，目前9成以上的選手都至少談過1輪，球團也希望能儘快敲定，讓選手可以安心參加春訓。

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