12強最低薪野手 曾頌恩衝刺25萬

兄弟曾頌恩去年月薪13萬，今年確定突破20萬大關。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕25歲的中信兄弟「魚住」曾頌恩去年表現亮眼，又有12強世界冠軍榮耀加身，新球季將有好「薪」情，月薪可望從原本的13萬翻漲近1倍、上看25萬。

去年表現高檔 月薪挑戰翻倍

2019年季中曾頌恩加盟兄弟後沉潛多年，直到去年才破繭而出，出賽112場創個人單季新高，打擊率3成04、10轟都名列聯盟第6，打下52分打點，隨後以5成24打擊率，外帶2轟、7分打點的火燙表現榮獲台灣大賽MVP，並遞補進入12強國家隊，他在12強敲出3支二壘安打，選到5次保送，兩項數據都是全隊第一，打下3分打點，在母隊兄弟和台灣隊奪冠他都做出貢獻。

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值得一提的是，曾頌恩在12強台灣隊26名中職選手當中，月薪13萬僅高於投手陳柏清、莊昕諺，在野手群則是最低薪，12強一舉奪冠後，曾頌恩所領各式獎金粗估近千萬，足足是他上季年薪的6倍左右。

去年曾頌恩得點圈打擊率高達3成33，稱職扮演串聯球隊攻勢的第5、6棒角色，他在例行賽和台灣大賽好表現獲球團肯定，今年月薪確定突破20萬大關，有機會上看25萬，中信兄弟表示，目前仍在談約中，待確定後會再統一對外公布。

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