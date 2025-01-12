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冬盟幫高調 3獅價值被看見

2025/01/12 05:30

林易霆（記者李惠洲攝）林易霆（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台南報導〕統一獅去年挑戰總冠軍失利，今年率先開訓展現強烈企圖心，總教練林岳平點名去年冬盟表現出色的外野手朱迦恩和2名新人投手林易霆、鍾允華，期許成為本季重點新戰力。

鍾允華（記者李惠洲攝）鍾允華（記者李惠洲攝）

餅總期許朱迦恩

朱迦恩（記者李惠洲攝）朱迦恩（記者李惠洲攝）

待命第5號外野手

朱迦恩（原名羅暐捷）去年只在一軍出賽1場，冬盟擔任台灣山林隊第4棒，打擊率高達0.391。林岳平表示，朱迦恩本來就有不錯的打擊，腳程又快，如果今年加練一壘的蘇智傑能在一壘多出賽，朱迦恩將是第5號外野手人選。

去年選秀統一第5指名的18歲左投林易霆，冬盟投出生涯最快的146公里球速，後援出賽9場，10.2局飆出17次三振。林岳平表示，林易霆春訓將以先發調整，但一開始不會要求長局數，可能從中繼起步，逐漸拉長局數到可以先發的程度，希望不論中繼或先發，都能成為重要戰力。

對於餅總的期許，林易霆霸氣回應，職棒不是看年紀，當然以開季一軍為目標，春訓會好好努力，提升直球的均速，不要讓餅總失望。

去年第3指名的鍾允華，冬盟也投出生涯最快的152公里，中繼8場投8局，只失掉1分非自責分。林岳平指出，鍾允華不但有球速，變化球也很犀利，希望能補強去年比較不穩定的牛棚。

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