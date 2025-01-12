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4年誠泰終身誠泰 呂文生驚喜現身

2025/01/12 05:30

誠泰感念餐會全體成員最後與球迷合影。（記者陳志曲攝）誠泰感念餐會全體成員最後與球迷合影。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕解散17年的誠泰COBRAS昨舉辦感念餐會與簽名會，連同教練、球員與球迷超過400人出席，熱鬧非凡，前總教練郭泰源、前統一獅總教練呂文生、周思齊相繼現身更讓現場驚呼不斷，領隊林致光開心又感動地表示，希望誠泰可以一直留在球迷的記憶中。

周思齊繼引退賽後再次穿上誠泰球衣。（記者陳志曲攝）周思齊繼引退賽後再次穿上誠泰球衣。（記者陳志曲攝）

解散17年餐會

誠泰舉辦感念餐會，前總教練郭泰源（右）與時任守備教練的呂文生相見歡。（記者陳志曲攝）誠泰舉辦感念餐會，前總教練郭泰源（右）與時任守備教練的呂文生相見歡。（記者陳志曲攝）

教練球員球迷敘舊

林致光指出，當初沒能好好查核，把球隊賣給不好的公司，已過世的父親林誠一與他始終很介意，「如果我們知道是這樣，寧可再用自己的力量，直到找到好的企業接手為止」，最後一位球員周思齊去年引退後，誠泰隊算是正式結束，但他會認真思考，用另一種角色為台灣棒球做出貢獻。

郭泰源2003年季後被林致光說服出任總教練，他表示，誠泰在中職存在時間雖然不長，期間卻有很多美好回憶，重新穿上88號主場球衣讓他想起第一次當總教練那2年，「如果沒有這件球衣，就沒有以後的郭泰源，當時一切都在摸索當中，對我是很好的磨練。」

呂文生2003至06年在誠泰擔任守備教練，過去10年工作重心雖轉到中國，他也專程從高雄趕來，他表示，難得誠泰出個周思齊，引退賽後接到領林致光的邀請，剛好與香港隊的合約結束，「大家年紀也都大了，很高興來看看老朋友。」

周思齊回到職棒生涯的起點，繼去年引退賽後再次穿上誠泰球衣，雖然當場變成小弟還是非常高興，他回憶，中職當年還沒有二軍，因為自己是菜鳥，訓練、跑步都不可能偷懶，「我們的訓練很日式，技術練完還有體能，操得跟狗一樣。」

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