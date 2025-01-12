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王傳家育才15年 今年青棒實力趨正常

2025/01/12 05:30

柯良宗（記者陳志曲攝）柯良宗（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕誠泰COBRAS解散17年後，昨在董事長林致光號召下，包括前身誠泰太陽幾乎全員到齊舉辦簽名會，選手也把握機會話家常。

王傳家（記者陳志曲攝）王傳家（記者陳志曲攝）

選手時期待過統一獅、誠泰COBRAS等隊的王傳家，如今執教新北市鶯歌工商已15年，旅美的劉致榮、有望旅外的林鉑濬都是麾下子弟兵。

談到本學期青棒各隊實力相近，王傳家笑說：「前兩年才不正常，今年高中生比較像青棒隊伍。」王傳家說，台灣基層確實有進步，訓練精緻化，選手身體條件也比以前好，但他也提到，「12強奪冠等國際賽的好表現，會影響台灣基層棒球，但以往回饋都不長久，比較可惜。大家都希望金字塔底端擴大，但仍要再多重視重點學校。」

誠泰時期擔任捕手的柯良宗，目前是彰化東山國小總教練，他認為12強風潮可能短暫，但對台灣棒球仍有正面影響，對社區棒球招生多少有幫助。

前誠泰內野手施翔凱，擔任過中平國小、新明國中教練，現任桃園市成棒隊總教練，在基層執教期間曾帶過中信兄弟許庭綸、台鋼雄鷹曾子祐，「以前執教的選手，除非他們有問題來找我，不然我比較少主動聯繫。現在帶成棒隊，桃園市是希望多給年輕選手舞台。」施翔凱透露，今年陣中有幾位社會人好手，準備挑戰職棒選秀。

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