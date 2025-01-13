PLG》31分的教訓 勇士復仇鋼鐵人

富邦勇士在金恩（中）繳出個人新高33分帶領下，終止近期3連敗。（PLG提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕記取上次對戰慘輸31分的教訓，富邦勇士昨再度踢館雄中體育館，在金恩繳出個人PLG新高33分帶領下，以103：96復仇鋼鐵人，終止3連敗。

金恩豪奪33分、14籃板

勇士昨在第二節靠金恩發威拉出一波40：20的一波流，帶著超過20分領先進入下半場，不料易籃後風雲變色，鋼鐵人在馬克斯、喬迪輪流得手下追近分差，末節更一度靠劉承彥外線破網反超，拒絕連敗的勇士最後關頭靠摩爾特力、洪楷傑穩住陣腳，賞鋼鐵人3連敗。

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劉承彥末節飆分 一度反超

金恩繳出在勇士的新高33分、另有14籃板，周桂羽挹注19分，威希14分、12籃板，摩爾特力貢獻13分、洪楷傑10分。執行教練吳永仁指出，上一場對球隊來說是很大的失利，這一週針對攻防兩端的策略進行不少調整，也提醒子弟兵在場上要打出應有的精神，「不要讓對手覺得打我們很輕鬆。」

鋼鐵人方面，艾賽亞拿下全隊最高22分，喬迪19分、26籃板，馬克斯5顆三分球挹注19分，劉承彥拿下13分，但此役罰球命中率僅42.9%。總教練邱大宗肯定球隊克服20分以上落後沒有放棄，也讚賞劉承彥在追分時刻的發揮，他昨13分有10分來自第四節。

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