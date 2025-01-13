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澳網》莎巴蓮卡開紅盤 邁向3連霸

2025/01/13 05:30

莎巴蓮卡澳網開紅盤。（美聯社）莎巴蓮卡澳網開紅盤。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕世界球后莎巴蓮卡澳洲網球公開賽初登場，就以6：3 、6：2擊敗前美國公開賽冠軍史蒂芬絲，強勢踏出女單三連霸的第一步，賽後還應邀跳起她與團隊的招牌「勝利之舞」，與現場熱情球迷同樂。

「這絕對有家的感覺！非常高興能回來，我喜歡這地方，擁有爆滿觀眾的球場，我無法夢想更多。」這是莎巴蓮卡首次成為大滿貫賽頭號種子，面對2017年美網封后的史蒂芬絲，白俄羅斯衛冕者接連雙破4：0開局，儘管31歲美國老將追回3局，球后第8局再度破發先馳得盤。次盤史蒂芬絲無力頑抗，被莎巴蓮卡一口氣拿下5局，直落二開胡，並自年初布里斯本掄元以來，延續新賽季6連勝的完美戰績。

包辦去年澳網、美網雙料金盃的莎巴蓮卡，把硬地大滿貫連勝紀錄擴大至15場，她期許延續2023、2024年墨爾本公園橫掃群芳氣勢，成為自1997至1999年辛吉絲之後，近26年來首位澳網三連霸女將。

哈比卜大滿貫首勝 黎巴嫩首人

至於男單會外賽殺入的哈比卜再創驚奇，7：6（7：4）、6：4 、7：6（8：6）爆冷力退中國對手布雲朝克特，職業生涯大滿貫會內首勝到手，也成為黎巴嫩史上第一人。高舉國旗慶祝的哈比卜說：「贏得這場勝利真令人難以置信，不僅為了我自己，也是為了黎巴嫩和網球，觀眾們非常瘋狂，在他們面前獲勝變得更加特別。」

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