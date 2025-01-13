坎寧安大三元 活塞久違20勝

活塞坎寧安（右）賞對手火鍋。（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕活塞、灰熊都靠著一哥護航，坎寧安繳出本季第7次大三元，莫蘭特則在最後關頭挺身而出，各自成為贏球功臣。

「我們非贏不可，以免勝率面臨跌破5成危機。」身手全方位的雙能衛坎寧安，主場包辦22分、10籃板、17助攻，率活塞123：114擊敗暴龍，近7戰拿6勝，戰績20勝19負，更是自 2021-22賽季以來首次達到20勝門檻。總教練畢可史塔夫也盛讚，坎寧安最後一節6分、4助攻的關鍵演出，再度展現領袖價值，「他重新掌控比賽， 不但解讀對方防守，更相信隊友能夠投籃，他們也用助攻作為回報。」

請繼續往下閱讀...

2021年NBA選秀狀元的坎寧安，本季戰力全面解放，職業生涯第3次完成15助攻以上的大三元，超越名人堂球星「微笑刺客」I.湯瑪斯，榮膺活塞隊史第一人，這也是他本季第7場大三元，全聯盟僅次於湖人詹姆斯8場、金塊約基奇15場 。

莫蘭特超前彈 炸翻狼窩

至於莫蘭特對戰灰狼手感欠佳，雖然只得12分，但末節決勝期接管戰局，心臟特強的他先用高難度切入單打追平，最後18秒再後仰跳投超前分，助灰熊127：125踢館，終結灰狼3連勝。此外，美國西部加州野火肆虐，導致馬刺對湖人、黃蜂對快艇被迫喊卡；東岸火箭對老鷹則因強烈暴風雪延期。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法