獅隊談約卡關 陳傑憲也想FA

12強賽台灣隊長陳傑憲和統一獅談約卡關，表明目前沒有太大進展，未來將不排斥行使FA。（記者陳志曲攝）

大頂薪時代

想證明自己價值

〔記者羅志朋／新北報導〕統一獅隊長陳傑憲在世界12強賽大殺四方瞬間爆紅，身價也水漲船高，近期獅隊與其經紀人談約，他表明，「目前沒有太大進展，未來我也不排斥行使FA（自由球員權利）。」

12強陳傑憲先後砲轟南韓、日本，成為台灣隊勇奪世界冠軍大功臣，並以6成25高打擊率榮獲大會MVP，他曾表示，不管美、日職棒，只要有機會都想挑戰，而獅隊也表態，要盡全力讓陳傑憲成為「終身統一人」。

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「若有好條件 一定留」

只是近期談約陳傑憲坦言有些卡關，對於未來旅外發展或續留獅隊打拚，他說，「這不是我要做的決定，而是取決於球團，如果球團覺得我有這個價值，相信就會開出不錯的條件，若有好條件我一定留！」

最快明年季後獲FA資格

去年陳子豪和朱育賢行使FA轉戰味全龍，陳子豪更拿到一張億級鉅約，實力和人氣兼具的陳傑憲，身價自然不同凡響，他進職棒累計7年多年資，由於選秀時未具備大學畢業學歷，依規定最快明年球季結束取得FA資格，他表示，看到陳子豪和朱育賢的例子，明年季後他充滿期待，畢竟選手努力打球就為了創造更好的價值。

12強台灣隊勇奪世界冠軍，球員參加國際賽意願明顯提升，陳傑憲指出，國際賽強度很高，選手會被放大看待，打不好就會被罵，但反向思考，如果打得好就可提升知名度，希望透過12強好表現，讓每位球員都更有自信面對國際賽，像這次經典賽資格賽大家就很踴躍參加，「台灣雖然小，其實不渺小。」

大年初一就開工練球

近期陳傑憲持續自主訓練，他透露，21日就會跟著獅隊訓練，28日除夕才放假，只休1天，大年初一就開始練球備戰經典賽資格賽，沒什麼時間休息，這是身為職業球員的本分，而且國家隊更不能輕忽。

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