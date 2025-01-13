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艾璞樂續披龍袍 德保拉仍是黃衫軍

2025/01/13 05:30

味全宣布續約去年投球局數最多的洋投艾璞樂。（資料照）味全宣布續約去年投球局數最多的洋投艾璞樂。（資料照）

味全簽回荷雷拉 銳歐洽談中

2屆MVP洋投德保拉，可望在兄弟度過第6個中職球季。（資料照）2屆MVP洋投德保拉，可望在兄弟度過第6個中職球季。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕在自由市場大顯身手後，味全龍鞏固洋將戰力，昨宣布續約去年團隊投球局數最多的洋投艾璞樂。此外，也和上季牛棚重要戰力銳歐持續談約。

艾璞樂首次來到中職是前年，當時效力富邦悍將，登錄名為「艾普勒」，該季他上半季結束前就離開台灣，並轉戰墨西哥聯盟。去年，味全龍隊找回艾璞樂，他全季出賽24場，戰績10勝11敗、防禦率2.75，投150.2局是全隊最多。

艾璞樂透過球團表示：「很高興回到龍隊，期待新賽季能夠和隊友一起奪冠！」此外，龍隊也簽回去年在一軍沒能有機會出賽的洋投荷雷拉。哥倫比亞籍、27歲的荷雷拉，去年二軍出賽17場、防禦率3.82，今年持續競爭一軍機會。

兄弟新洋投 去年曾在大聯盟

中信兄弟球團尚未公告，但據傳已確定續約2屆MVP、連5季至少10勝的洋投德保拉，他將在中信兄弟度過個人生涯第6個中職賽季，本週球團有機會公告。此外，兄弟新洋投人選是墨西哥籍的卡斯提拉諾（暫譯，原名：Humberto Castellanos），去年還有大聯盟出賽紀錄。

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