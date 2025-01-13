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大王、吳念庭、曾子祐 經典賽資格賽都舉手

2025/01/13 05:30

王柏融有意願打經典賽資格賽。（記者林正堃攝）王柏融有意願打經典賽資格賽。（記者林正堃攝）

接獲徵詢電話

吳念庭傷癒復出，他表示很感謝主治醫師的手術，讓他的眼睛沒有留下後遺症，以健康身體迎接新球季。（記者林正堃攝）吳念庭傷癒復出，他表示很感謝主治醫師的手術，讓他的眼睛沒有留下後遺症，以健康身體迎接新球季。（記者林正堃攝）

3人都有意願

台鋼雄鷹昨在台北大巨蛋舉辦簽名會，吸引近千名球迷到場參與。（記者林正堃攝）台鋼雄鷹昨在台北大巨蛋舉辦簽名會，吸引近千名球迷到場參與。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台鋼雄鷹在世界12強賽只有陳柏清入選台灣隊，下月登場的經典賽資格賽，王柏融、吳念庭和曾子祐都證實接到徵詢電話，3人都表達有意願參戰，將藉由今開跑的台鋼春訓提高訓練強度，備戰2月2日的台灣隊集訓。

吳念庭傷癒復出

滿血迎接新球季

吳念庭去年原本有機會參戰12強，季中被強勁滾地球擊中臉部，導致鼻骨、下眼眶骨裂，如今他已完全康復，出席台灣隊開訓問題不大，他表示很感謝主治醫師的手術，讓他的眼睛沒有留下後遺症，以健康身體迎接新球季。

去年奪下新人王的曾子祐，有機會以21歲之齡叩關世界舞台，他坦言當初聽聞有在35人大名單感覺很驚喜，沒料到這麼快就有機會挑戰成棒國家隊，「正選名單還沒有出來，還是要把自己該有的表現拿出來！」

在平鎮的學長江坤宇，當初以22歲之齡初嚐經典賽，曾子祐若能順利入選，將會比「阿坤」更年輕，即便游擊區預料有張育成鎮守，曾子祐以學習心態向「部長」討教，同時表示，不管是二壘、三壘都可以去守，若有需要也會趕快去加強。

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