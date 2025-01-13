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入圍新人王3小鷹 加薪逾100%

2025/01/13 05:30

2024新人王入圍球員2024新人王入圍球員

王博玄躋身20萬俱樂部

去年入圍新人王的台鋼3小鷹曾子祐（左起）、王博玄和陳柏清，新球季加薪幅度都超過100%。（記者林正堃攝）去年入圍新人王的台鋼3小鷹曾子祐（左起）、王博玄和陳柏清，新球季加薪幅度都超過100%。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台鋼雄鷹昨在台北大巨蛋舉辦簽名會，吸引近千名球迷，去年入圍新人王的3小鷹曾子祐、王博玄和陳柏清也共襄盛舉，3人新球季加薪幅度都超過100%，王博玄從第25指名的低順位出身，一口氣晉升「20萬俱樂部」成員，堪稱台鋼去年最大驚奇野手。

曾子祐3人中薪情最佳

曾子祐、王博玄和陳柏清去年皆入圍新人王，形成台鋼大內戰，最終曾子祐以壓倒性票數奪下獎座，「薪」情無疑是3人中最佳，但台鋼也沒忽視王博玄和陳柏清的貢獻，答應陳柏清複數年合約的請求，王博玄更從月薪9萬站上20萬大關，幾乎逼近當年選秀輪次（21輪）的數字。

台鋼領隊劉東洋指出，新人王入圍選手都有100%調幅的評價，「對球團來說，他們的成績放在任何一個其他年度都足以當選新人王。」

回顧驚奇的2024年，王博玄坦言，一開始沒設定太大目標，頂多是開季一軍，最後能整季待在一軍，覺得滿不容易的，「很慶幸身體健康，可以在球隊需要時上去比賽，繳出還不錯的成績，這也是有大家的支持、教練團的信任。」

王博玄鎮守一壘和外野，都是需要長打火力的位置，今年球季他把長打視為目標，休季增重3至5公斤，並加強重訓，「希望新球季提升長打率，前提是打擊率不要影響太大，把擊球初速提升。」

陳柏清當「複」翁 先求穩定

陳柏清跟王博玄職棒路徑類似，同樣曾落選過，等台鋼進軍職棒才獲得機會，雖然順位第8輪第12指名，比王博玄高出許多，放眼聯盟仍是後段班，但他不僅投出百局行情，更在世界12強大戰美日，成為台灣隊冠軍成員，是台鋼最大驚奇投手。

陳柏清收下2年複數年合約，月薪可望從9萬站上20萬，他解釋是想穩定一點，一開始就跟公司說想要複數約，球團也開給他，沒有拉扯太久，很快就達成共識，「今年目標是減少四壞球，局數能達百局或更多。」

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