洪總台鋼兵符再掌2年 領群鷹衝季後賽

台鋼雄鷹昨舉行開訓儀式，去年完成換約至少再掌2年兵符的教頭洪一中表示，今年有機會打進季後賽。（記者李惠洲攝）

雄鷹2年開訓

洪總寫下今年希望，盼能「展現企圖心、拚進季後賽」。（記者李惠洲攝）

喊出翅膀硬了

〔記者倪婉君／高雄報導〕進入「雄鷹2年」的台鋼雄鷹昨舉行開訓儀式，由千勝教頭洪一中繼續領軍，他不但在去年完成換約至少再掌兩年兵符，也期許鷹群能像年度口號「翅膀硬了」一般翱翔天際，「如果洋將表現符合預期，再加上現有攻擊能力，我們是有可能打進季後賽的。」

坦言「在這隊實在不錯」

洪總在前年1月以3年合約加盟台鋼，去年5月15日達成執教千勝里程碑，且最終率隊打出49勝70敗1和的4成12勝率後，生涯執教勝場數也來到1040勝。原本洪總的第3年職務可能異動，但去年季中他已完成換約，確定再簽下一紙身分都為總教練的2年合約，昨則強調目前心境是，「當不當總教練無所謂，最主要是要做得快樂，在這一隊實在不錯。」台鋼全員合約尚未談妥，確定的是「鷹狀元」曾子祐從月薪10萬加至25萬，是今年「加薪王」。

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曾子祐加薪王 加薪150%

台鋼昨也介紹二軍教練團的3名新成員，包括首席兼守備教練郭建霖、外野守備兼跑壘教練鍾承祐及捕手教練凃壯勳，而在一、二軍教練團主要異動當屬投手教練環節，原一軍投手教練蕭任汶移往二軍培育新秀，而原本在一、二軍來回統籌的橫田久則今年專責一軍調度，洪總表示，「橫田過去兩年對於所有投手應該相當了解，我們就放心交給他。」

外籍戰力升級 4洋扛先發

台鋼去年洋投群總先發場數51場在6隊最少，今年外籍戰力全面升級，去年底就延攬具大聯盟資歷的右投石萬金，昨又宣布網羅前中信兄弟左投艾士特並改名為艾速特，加上已續約的後勁、小野寺賢人和吉田一将，目前5名洋投已就位。除了去年就定位牛棚的吉田，洪總目前傾向4名洋投都先發，也會在春訓期間觀察可用的本土後援投手，像送去澳職訓練的謝葆錡就是選項。

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