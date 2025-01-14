晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

悍將教練團底定 許銘傑新東家

2025/01/14 05:30

前桃猿投教許銘傑（見圖，資料照）和前味全球員陳品捷，都加入悍將教練團。前桃猿投教許銘傑（見圖，資料照）和前味全球員陳品捷，都加入悍將教練團。

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將昨公告教練團人事異動底定，新球季仍由陳金鋒職掌一軍兵符，其兄陳連宏升任一軍首席教練。二軍方面，選手時代主要效力歐力士的日籍後藤光尊接掌二軍，兼任野手綜合教練。全隊2月4日將於嘉義稻江學院基地春訓開訓。

任一軍牛棚教練

陳品捷也入團

悍將教練陣容中，原一軍教練團成員丘昌榮、劉家豪、稻田直人、垣內哲也等教練因生涯規劃離隊，丘昌榮、劉家豪轉戰味全。二軍則有郭建霖、酒井光次郎、林屹洲、黃柏揚等教練離隊。

新成員方面，前樂天鮑伊擔任一軍打擊教練，新聘曾擔任日職廣島、羅德等隊的資深體能教練根本淳平，接手悍將體能統籌教練；前樂天桃猿投手教練許銘傑擔任一軍牛棚教練。陳品捷去年被龍隊放在名單外，新球季以教練身分回歸富邦，成為二軍打擊及跑壘教練。

悍將由副領隊兼農場總監林威助規劃，將安排野手及投手兩批共10名及教練、後勤人員分批前往日本Next Base訓練中心進修，首批由打者在週末出發。

悍將昨另公布選手補強，繼簽下魏全、李吳永勤和賴鴻誠後，再和前味全龍201公分「巨投」廖任磊簽約。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中