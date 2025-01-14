悍將教練團底定 許銘傑新東家

前桃猿投教許銘傑（見圖，資料照）和前味全球員陳品捷，都加入悍將教練團。

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將昨公告教練團人事異動底定，新球季仍由陳金鋒職掌一軍兵符，其兄陳連宏升任一軍首席教練。二軍方面，選手時代主要效力歐力士的日籍後藤光尊接掌二軍，兼任野手綜合教練。全隊2月4日將於嘉義稻江學院基地春訓開訓。

任一軍牛棚教練

陳品捷也入團

悍將教練陣容中，原一軍教練團成員丘昌榮、劉家豪、稻田直人、垣內哲也等教練因生涯規劃離隊，丘昌榮、劉家豪轉戰味全。二軍則有郭建霖、酒井光次郎、林屹洲、黃柏揚等教練離隊。

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新成員方面，前樂天鮑伊擔任一軍打擊教練，新聘曾擔任日職廣島、羅德等隊的資深體能教練根本淳平，接手悍將體能統籌教練；前樂天桃猿投手教練許銘傑擔任一軍牛棚教練。陳品捷去年被龍隊放在名單外，新球季以教練身分回歸富邦，成為二軍打擊及跑壘教練。

悍將由副領隊兼農場總監林威助規劃，將安排野手及投手兩批共10名及教練、後勤人員分批前往日本Next Base訓練中心進修，首批由打者在週末出發。

悍將昨另公布選手補強，繼簽下魏全、李吳永勤和賴鴻誠後，再和前味全龍201公分「巨投」廖任磊簽約。

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