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弟弟林昱珉發光 陳暐皓與有榮焉

2025/01/14 05:30

右投陳暐皓和林昱珉是親兄弟，對於弟弟在12強賽好表現感到與有榮焉。（記者李惠洲攝）右投陳暐皓和林昱珉是親兄弟，對於弟弟在12強賽好表現感到與有榮焉。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕25歲台鋼雄鷹右投陳暐皓的弟弟是旅美左投林昱珉，看到弟弟在12強主宰戰局，陳暐皓感到與有榮焉，「很開心看到弟弟為台灣拿下世界冠軍，祝福他有朝一日能站上大聯盟舞台。」

陳暐皓原名「林瑞祥」，由於原住民有相關補助，讀書時他從母姓林，大學畢業後阿嬤希望他改從父姓陳，因此連名帶姓一併更改，他說，家中有3兄弟，他和林昱珉跟著愛打棒壘球的父親一起打球，進而走上這一條路，唯獨二弟林晉明缺乏運動細胞，而走藝術、設計路線。

自認較內斂 兄弟個性差異大

陳暐皓家族清一色是右撇子，唯獨林昱珉慣用左手，他笑說，「可能弟弟遺傳到曾祖父吧，才會是左撇子，不過小時候阿嬤沒有嚴格規定不能用左手，否則弟弟就不會是左投了。」陳暐皓分析，弟弟在場上大膽做自己，場下想法也多，不易受人影響，他則比較內斂含蓄，不敢表現出來，兄弟倆個性差很多。

陳暐皓曾是選秀落榜生，也曾是中信兄弟自主培訓選手，後來加入台鋼，去年他在一軍出賽37場共投34.1局，戰績2勝1敗4中繼、防禦率3.67，頗受教練團重用。

赴棒球學校自訓 收穫多

「出賽機會出乎意料之外。」陳暐皓說，以第一年說，這樣的成績還算可以，但仍有許多進步空間，例如要減少保送並降低直球被打擊率，去年季後跟弟弟一起在「貝思沛拉」棒球學校自主訓練，投球機制更完善也更懂得如何發力，感覺非常細膩，讓他對棒球又有不一樣的看法。

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