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台鋼主場票房拚A級 14投沖繩移訓

2025/01/14 05:30

台鋼雄鷹春訓，鷹投熱身練球。 （記者李惠洲攝）台鋼雄鷹春訓，鷹投熱身練球。 （記者李惠洲攝）

去年澄清湖主場

場均達6824人

〔記者羅志朋／高雄報導〕台鋼雄鷹大本營在高雄，去年在澄清湖40場主場，場均觀眾人數達6824人，直逼中信兄弟洲際主場的6841人，人氣強強滾，今年台鋼在澄清湖至少安排48場主場，其他則排在大巨蛋、嘉義市和台東球場，領隊劉東洋喊出「今年主場票房擠進全聯盟A級行列」的目標。

近年澄清湖球場進行兩期整修工程，前年第一期更新內野下層看台座椅，去年季後第二期再更新內野上層和外野看台座椅，並翻新球場廁所和燈光照明設備，劉東洋表示，整體工程預計2月底或3月初完成，去年澄清湖票房超乎預期的好，期望今年球場硬體設施愈來愈好，提高球迷進場意願。

今年中職有12強世界冠軍助威，全聯盟票房可望突破史上新高的8000人大關，劉東洋指出，12強產生的效益很大，可能是之前的數倍，選手只要打出成績，不管是收入或人氣效應都非常可觀，希望大家好好打拚，在職業生涯留下光輝燦爛的一頁。

赴日移訓10天

橫田久則領軍

今天台鋼將派14名年輕投手赴日本沖繩進行為期10天的移地訓練，由日籍投手統籌教練橫田久則領軍，總教練洪一中也會隨團觀察3天再返台，劉東洋解釋，球團與沖繩當地政府有合作計畫，今年先做嘗試開個頭，讓部分投手體驗沖繩春訓氣氛和環境，明年春訓希望讓更多選手過去進行短期訓練並銜接比賽。

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