「還不是最好的大王」 婉拒經典賽資格賽

王博玄可望入選經典賽資格賽35人名單。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君、羅志朋／高雄報導〕續任台鋼雄鷹隊長的王柏融為了率領小鷹專心準備球季，昨宣布已婉拒經典賽資格賽（WBCQ）的邀請，而去年打出名號的王博玄則開玩笑說：「大哥不在、二弟參賽！」包括王博玄、曾子祐和吳念庭都可望入選WBCQ的35人名單。

王柏融想專心準備球季，已婉拒經典賽資格賽邀請，同時希望今年能「順利」健康完賽。（記者李惠洲攝）

王柏融前天北上出席在大巨蛋的球迷會時，表示已接獲WBCQ的徵詢電話，但他昨對於是否參賽則明確表示已予以婉拒，「去年第一年回到台灣、重新適應這個環境，我覺得目前還不是最好的王柏融，所以今年想要好好準備球季，也希望能帶領小鷹一起做好準備。」

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王柏融只想

球季「順利」完賽

在祈願卡寫下「順利」二字，31歲的王柏融希望今年能夠健康順利完賽，對於距離中職生涯百轟只差8轟，他則淡然地說：「我覺得只要穩穩的，一定能夠達成，只是時間早晚問題。」

王博玄笑稱「二弟」補位

24歲的王博玄儘管在2020年選秀落榜，2022年再次叩關獲台鋼第25指名，去年新人球季出賽108場敲出106安，累計打擊率2成83，亮眼表現不但入圍年度新人王，今年月薪也從9萬站上20萬，如今更獲得WBCQ選訓委員和總教練曾豪駒的青睞。

「滿驚訝、意外的。」王博玄認為很多學長能力比他更好，過完年就會向國家隊報到，心情既興奮又期待，畢竟去集訓又是另外一個世界，就多看多學習。

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