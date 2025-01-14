晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

「還不是最好的大王」 婉拒經典賽資格賽

2025/01/14 05:30

王博玄可望入選經典賽資格賽35人名單。（記者李惠洲攝）王博玄可望入選經典賽資格賽35人名單。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君、羅志朋／高雄報導〕續任台鋼雄鷹隊長的王柏融為了率領小鷹專心準備球季，昨宣布已婉拒經典賽資格賽（WBCQ）的邀請，而去年打出名號的王博玄則開玩笑說：「大哥不在、二弟參賽！」包括王博玄、曾子祐和吳念庭都可望入選WBCQ的35人名單。

王柏融想專心準備球季，已婉拒經典賽資格賽邀請，同時希望今年能「順利」健康完賽。（記者李惠洲攝）王柏融想專心準備球季，已婉拒經典賽資格賽邀請，同時希望今年能「順利」健康完賽。（記者李惠洲攝）

王柏融前天北上出席在大巨蛋的球迷會時，表示已接獲WBCQ的徵詢電話，但他昨對於是否參賽則明確表示已予以婉拒，「去年第一年回到台灣、重新適應這個環境，我覺得目前還不是最好的王柏融，所以今年想要好好準備球季，也希望能帶領小鷹一起做好準備。」

王柏融只想

球季「順利」完賽

在祈願卡寫下「順利」二字，31歲的王柏融希望今年能夠健康順利完賽，對於距離中職生涯百轟只差8轟，他則淡然地說：「我覺得只要穩穩的，一定能夠達成，只是時間早晚問題。」

王博玄笑稱「二弟」補位

24歲的王博玄儘管在2020年選秀落榜，2022年再次叩關獲台鋼第25指名，去年新人球季出賽108場敲出106安，累計打擊率2成83，亮眼表現不但入圍年度新人王，今年月薪也從9萬站上20萬，如今更獲得WBCQ選訓委員和總教練曾豪駒的青睞。

「滿驚訝、意外的。」王博玄認為很多學長能力比他更好，過完年就會向國家隊報到，心情既興奮又期待，畢竟去集訓又是另外一個世界，就多看多學習。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中