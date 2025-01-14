職籃土洋教頭失衡 許皓程︰戰績考量

國王總教練萊恩。（資料照）

專題報導／記者盧養宣

戰神總教練許皓程。（資料照）

TPBL中信特攻去年12月進行教練團職務異動，宣布由塞爾維亞籍教練莫米爾轉任執行教練，負責現場調度執行，總教練李逸驊則協助相關訓練與策略擬定，也讓TPBL目前7隊在第一線督軍的本土教頭，只剩臺北台新戰神總教練許皓程，若加上PLG富邦勇士的執行教練吳永仁、高雄鋼鐵人主帥邱大宗，台灣兩聯盟11隊僅3隊由本土教練帶兵，土洋教頭數量持續失衡，本土人才浮現斷層危機。

11隊教頭 僅3席是本土

特攻在T1聯盟時期連三年闖進季後賽、2023年勇奪隊史首冠，上季以例行賽龍頭之姿闖進季後賽，首輪遭戰神「下剋上」淘汰，休賽季少了頭號戰將阿巴西，在新聯盟開季打得相當掙扎，除替換不少洋將，也決定讓冠軍教頭李逸驊以負責經驗傳承為主，盼莫米爾的督軍能為球隊帶來新氣象。

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本土人才浮現斷層危機

戰績是職業球隊的第一考量，許皓程去年1月在原主帥布萊恩請辭離隊後臨危授命接任代理總教練，率領成軍首季的戰神一路過關斬將闖進總冠軍賽，8月正式真除為總教練，如今更成為新聯盟唯一一位督軍的本土教頭。

42歲的許皓程2017年在ABL寶島夢想家展開執教生涯，也在國王隊當過助理教練、帶過瓊斯盃台灣白隊，他認為，本土教頭的優勢就是能更了解球員的習性與心態，畢竟很多球員都是從國中一路看到大學，自然會比外籍教練熟悉得多。

提升外語 克服溝通劣勢

不過球隊重度仰賴洋將，本土教頭的語言能力在溝通上難免陷入劣勢，許皓程說，「我覺得這也是本土教練需要進步的地方，除了提升語言能力外，也要試圖了解洋將的成長背景與文化，融入他們的話題，像是如果洋將有小孩，就可以從家庭的話題切入，拉近彼此的距離，讓溝通更流暢。」

先當助教 增加實戰經驗

對於台灣本土教頭出現斷層危機，許皓程認為，球團看重的一定是戰績，還是要拿出成績證明給球隊看，「我覺得台灣教練一直在進步、包括戰術的素養、訓練模式等等，但實戰的經驗比較少，可以從助理教練開始，多學習外籍教練的優點，吸收後再與台灣籃球文化結合，有一天機會來了就能掌握住。」

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