職籃土洋教頭失衡 顏行書︰量太少 最大劣勢

雲豹營運長顏行書。（資料照）

專題報導／記者盧養宣

桃園雲豹營運長顏行書2010年卸下戰袍後開啟教練生涯，身為前本土教頭，他認為台灣教練最大的劣勢是量太少，人才短缺是籃壇必須正視的問題。

48歲的顏行書在SBL擔任過富邦勇士、桃園璞園建築總教練，2023年進入管理階層，他認為，外籍教練除了觀念更新穎、更能與國際接軌外，在職籃環境教練汰換頻繁的情況下，最大的優勢就是人數多可供選擇。

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顏行書坦言，職業球隊有戰績壓力、汰換教練頻繁，外籍教練有較多人選，且目前在HBL、UBA執教的本土教練有穩定教職，比較難放棄原本的工作來職業球隊當教練，加上擔任職籃教練需要具備一定的外語能力，他透露，其實也有意找本土助理教練來與總教練查爾斯交流與學習，但實在苦無人選。

陳立宗︰本土教練需再磨練

夢想家領隊陳立宗指出，本土教練還需要再磨練，因為SBL時期球隊較少，跟洋將的溝通也沒有現在重要，加上教練生涯也比球員長很多，「當時是僧多粥少，所以沒有機會培養太多本土教練，但我認為三到五年後，現在很多助理教練都有能力當總教練。」

陳立宗同時提到，外籍教練也悄悄改變台灣籃球風貌，他指出，外籍教練比較重視個人技術，台灣教練重視團體，隨著籃球不斷的演變，個人技術重要性也慢慢提高。另外，外教非常重視身體對抗，因此常會對裁判尺度有意見，「外教會影響裁判，台灣的籃球會愈來愈美式。」

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