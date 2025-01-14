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塔圖姆灌籃 險勝墊底鵜鶘

2025/01/14 05:30

塞爾提克塔圖姆致勝灌籃，險勝西部戰績最差的鵜鶘。（美聯社）塞爾提克塔圖姆致勝灌籃，險勝西部戰績最差的鵜鶘。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕面對西部戰績最差的鵜鶘，衛冕軍塞爾提克意外陷入苦戰，所幸最後靠著塔圖姆的致勝灌籃，才以120：119險勝。

塞爾提克本季場均可轟進全聯盟最多的17.9顆三分球，但近兩場的拿手武器失靈，前一場對國王只繳出26.8％準星、投進11顆三分球，昨也只以29.5％命中率、命中13顆三分球。

外界認為塞爾提克太崇尚三分球，才會出現外線手感下降而打得辛苦的問題，攻下38分的致勝功臣塔圖姆認為，「本來就不可能每場比賽都很順利，但只要能贏下比賽，用什麼方法都可以。」

塔圖姆在比賽剩下2分28秒用灌籃助隊超前戰局，但最後2罰都沒中險些成為罪人，他說：「這確實很不應該，還好我們最後贏了。」

溜馬總動員 斷騎士12連勝

另一場，溜馬展現全民皆兵的團隊籃球，11人上陣有10人得分，6人得分破十，終場以108：93扳倒聯盟龍頭騎士，拉出6連勝，並終止對手的12連勝。

騎士在下半場進攻大當機，只繳出28.2％命中率、拿40分，種下敗因，攻下19分的米契爾表示：「我們在下半場還丟了快70分，這是大家的責任，也不該發生。」

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