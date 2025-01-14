澳網》先失首盤 喬帥逆轉開胡

喬科維奇逆轉美國19歲小將巴薩瓦雷迪，晉級澳洲網球公開賽男單次輪。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕挺過先失首盤的亂流，塞爾維亞第7種子喬科維奇以4：6、6：3、6：4、6：2逆轉美國19歲小將巴薩瓦雷迪，晉級澳洲網球公開賽男單次輪，這也是他和穆雷合作的大滿貫首勝。

和穆雷合作大滿貫首勝

英國名將穆雷在去年退休後，喬科維奇正式邀請他加入教練團，對於過去20年的對手變成自己的智囊團，喬帥笑說：「這真的有一點奇怪，但很開心這次我們是在同一邊了。」他表示，坐在場邊的穆雷給予他很多在比賽中的寶貴經驗，希望接下來能一起贏下更多比賽。

請繼續往下閱讀...

面對陌生的巴薩瓦雷迪，喬科維奇雖先掉首盤，但他之後表現回穩，全場轟下23顆愛司球，比對手足足多了19顆，且掃出51記致勝球，成功後來居上，拿下生涯在澳網的第95勝，向史無前例的賽史第11冠邁出好的一步。

辛納硬地大滿貫15連勝

尋求衛冕的義大利球王辛納以7：6（7：2）、7：6（7：5）、6：1力退智利選手賈里，拿下跨季的硬地大滿貫賽15連勝，而西班牙第3種子艾卡拉茲只花不到2小時，以6：1、7：5、6：1擺平哈薩克對手舍夫琴科，雙雙晉級男單次輪。

史薇泰克、高芙奏凱歌

女單方面，波蘭第2種子史薇泰克6：3、6：4橫掃捷克對手辛妮亞可娃，美國第3種子高芙以兩個6：3 擊敗前澳網冠軍、美國好手凱寧，挺進次輪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法