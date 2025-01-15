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雄鷹早鳥布局 江承諺3年約均薪40萬+

2025/01/15 05:30

〔記者倪婉君／高雄報導〕前年底交易至台鋼雄鷹，29歲左投江承諺開啟職棒生涯的「第二人生」，去年累計115.1局高居全隊之冠，年底可望取得FA自由球員資格，如今則確定獲球團開出平均月薪逾40萬的3年合約，繼續化身先發輪值的一大鋼柱。

江承諺去年展現吃局數能力，獲台鋼肯定，將收下平均月薪逾40萬的3年合約。（記者李惠洲攝）江承諺去年展現吃局數能力，獲台鋼肯定，將收下平均月薪逾40萬的3年合約。（記者李惠洲攝）

經驗值、吃局數高 年底有機會FA

台鋼前年底擴編選秀從富邦悍將選進郭俊麟後，立刻和統一獅達成交換江承諺的1對1交易案，江承諺去年繳出生涯單季最多局數，也在羽翼未豐的年輕鷹群中格外搶眼。台鋼領隊劉東洋指出，當初會在擴編之後立刻發動交易，就是看中江承諺有承擔先發和吃局數的能力，「在球隊第1個一軍球季土投經驗相對欠缺下，他幫助滿大的，值得給予他3年複數年合約的肯定。」

江承諺在2013年高中生選秀獲獅隊第1指名，順利的話今年季後將取得FA資格，他對於加入台鋼的首年表現只用「還可以」來形容，「到下半季體力就進入撞牆期，狀況有點掉下來，還是要找到方式去突破。」對於合約屬意1年約或複數年合約，江承諺都交給經紀公司處理，他只透露應該快談好了，據悉將收下今年月薪就站上40萬的3年約，從去年月薪28萬大幅成長。

對於今年球季，江承諺寫下「健康」二字，他認為這是最基本且重要的事，「如果是數字上的目標，當然希望可以投到120局，畢竟局數是身體能力可以去達成的，不像勝場數仍要看運氣。」江承諺去年先發20場7勝9敗、防禦率3.43。

雄鷹早鳥布局 江承諺3年約均薪40萬+陳柏清可望獲得2年複數年合約，月薪從9萬一舉翻倍超過20萬。
（記者李惠洲攝）

陳柏清收2年約 台鋼複翁累計4人

台鋼尚未完成全部談約，但今年僅對江承諺和陳柏清開出複數年合約，連同仍有約在身的王柏融和吳念庭，全隊共4名「複」翁。陳柏清可望收下平均月薪逾20萬的2年合約，投手教練蕭任汶看好他今年表現會比去年更好。

王柏融（記者李惠洲攝）王柏融（記者李惠洲攝）

吳念庭（記者李惠洲攝）吳念庭（記者李惠洲攝）

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