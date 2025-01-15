WBCQ台灣隊35人名單 旅外人數上雙

台灣隊總教練曾豪駒指出，經典賽資格賽35人名單內的球員都將參加2月3日大巨蛋集訓。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕中華職棒昨再次召開世界棒球經典賽資格賽選訓會議，針對台灣隊集訓35人名單進行最後調整與確認，唯一與世界棒球12強賽重複的球員仍是陳傑憲，台灣隊將於2月3日在台北大巨蛋展開集訓，在資格賽開打前會安排6至7場熱身賽。

投手減至19人

2/3大巨蛋開訓

台灣隊總教練曾豪駒指出，35人名單內的球員都徵詢過個人意願，也與所屬的球隊完成溝通取得同意，如果沒有其他狀況，這次會議確認的35位球員都會參加集訓，旅外球員或提早或開訓後報到，中職球員若母隊春訓開訓日與台灣隊撞期也會再協調。

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曾豪駒表示，35人名單經過微調，投手由20人減為19人，中職球員有10位、旅外球員有9位，野手也有旅外球員，捕手從3位增至4位，內野手有7位，外野手有5位。聯盟表示，35人名單會在開訓當天正式公布。

複製台捷賽經驗

將辦2場交流賽

台灣隊集訓日程也在昨天確定，2月3日（大年初六）在大巨蛋開訓，礙於大巨蛋是資格賽A組的主場地，大聯盟將於14日派專人來台接管場地整理，屆時台灣隊移往天母棒球場繼續訓練，集訓期間安排6至7場熱身賽，包括2場在大巨蛋與國外球隊的交流賽，中職最慢下週公布交流賽的對手、票價等細節。

此外，台灣愛爾達電視宣布，取得第六屆世界棒球經典賽台灣區轉播總代理，將從今年2月起轉播14場資格賽（台北區、亞利桑納區），一路至2026年3月的47場正賽，共計61場賽事。

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