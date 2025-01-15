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「遠雄極具善意」 中職攻蛋等加場

2025/01/15 05:30

中職持續與遠雄協調釋出攻蛋場次。（資料照）中職持續與遠雄協調釋出攻蛋場次。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職去年歷經「巨蛋元年」，大巨蛋場均能有破2萬觀眾進場，加上年底12強奪冠效應，讓大巨蛋主場成為各隊兵家必爭之地。中職居中和遠雄公司協調，會長蔡其昌昨更新協調進度。

中職會長蔡其昌希望新球季賽程能在農曆年前大致底定。 （記者林正堃攝）中職會長蔡其昌希望新球季賽程能在農曆年前大致底定。 （記者林正堃攝）

蔡其昌昨出席悠遊卡公司捐贈儀式，被問及本季例行賽大巨蛋場次協調狀況時，說：「遠雄極具善意，他們重新檢討過，看是否還能釋出一些場次。」

被問及是否平日也安排賽事，蔡其昌說，目前仍是討論把最有可能釋出的時段先敲定，「球迷接受度高、球團不虧，再來談下一步。至少在這階段，我們先討論假日，還沒有討論到平日場次。」

雙方已討論明年場次

蔡其昌說，原則上希望農曆年前賽程能大致底定，場次盡量公平分配，但味全龍為台北市主場球隊，場次可能會多一點。蔡其昌另透露，已和遠雄討論明年度（2026年）大巨蛋場次，希望至少滿足每隊2輪主場、合計至少36場的基本數。

去年底12強台灣隊風光奪冠，緊接著要面臨經典賽資格賽的挑戰。蔡其昌說，常態化情蒐至少會延續到備戰奧運，國家隊公司化則是一步步邁進，若對國家隊成績有幫助，相信腳步可以再加快。

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