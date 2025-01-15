12強奪冠悠遊卡 750萬捐助原鄉

「12強賽奪冠紀念悠遊卡」捐助偏鄉棒球，林立（左）與潘傑楷兩國手獲邀出席活動。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕悠遊卡公司獨家發行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡」，預購5天狂銷26萬餘張。悠遊卡公司昨舉行捐贈儀式，售卡所得750萬餘元捐予中華職棒大聯盟、中華民國棒球協會及台灣原住民棒球運動發展協會3單位，投入原鄉棒球運動。

昨獅隊潘傑楷、樂天桃猿林立兩位12強國手出席記者會，兩人都說，感謝悠遊卡公司支持偏鄉。潘傑楷提到，希望能回饋小選手添購新球具，讓他們棒球之路有更好表現，未來勇敢做夢、努力實現。

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林立則透露，姪子在台東紅葉國小打球，去年關懷盃奪冠後，他送了姪子一個棒球手套，獎勵其努力。林立也說，偏鄉小選手一定比較辛苦，希望能透過自己能力回饋。

日前在12強冠軍特展上，賴清德總統提及有意更換國幣500元面額為12強冠軍成員。原本500元紙鈔面額圖案為1998年關懷盃台東南王國小奪冠。對於如此殊榮，林立昨抒發自己想法：「原本在（紙鈔）上面的人，也是歷史的一部分，他們也曾經輝煌，就這樣換掉的話，我自己是覺得稍稍有些可惜。但這並非我們可以決定，只是覺得也許能保留下來。」

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