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澳網》2組台將女雙開胡 吳芳嫺開季9連勝

2025/01/15 05:30

詹皓晴（右）與搭檔奇琴諾克同樣演出拉尾盤，晉級32強。（詹皓晴提供）詹皓晴（右）與搭檔奇琴諾克同樣演出拉尾盤，晉級32強。（詹皓晴提供）

俄國搭檔鬥志強

開季連奪2冠的吳芳嫺（右），澳網女雙首輪和俄羅斯搭檔戲劇性翻盤，她笑稱感覺今年很旺。（取自吳芳嫺FB）開季連奪2冠的吳芳嫺（右），澳網女雙首輪和俄羅斯搭檔戲劇性翻盤，她笑稱感覺今年很旺。（取自吳芳嫺FB）

決勝盤搶10逆轉

〔記者梁偉銘／綜合報導〕兩組台將昨在澳洲網球公開賽女雙出擊，吳芳嫺、詹皓晴都逆轉晉級，開季連奪2冠的吳芳嫺透露，俄羅斯新搭檔鬥志旺盛，落後時不斷鼓勵她放手一搏，成為戲劇性翻盤，並延續開季9連勝的關鍵。

「很開心第二年在墨爾本贏球。」本週女雙世界排名來到生涯新高42名的吳芳嫺，延續先前奧克蘭、荷巴特連拿冠軍的絕佳狀態，儘管搭檔從中國的蔣欣玗換成俄羅斯女將布林可娃，兩人首戰就以4：6、6：4、7：6（10：8）力退布雷琪（英國）／陶森（丹麥），晉級32強，手感發燙的吳芳嫺笑著說：「今年感覺很旺，希望順著這股氣勢，挑戰去年16強的大滿貫最佳戰績。」

首次和布林可娃搭配就在大滿貫賽，吳芳嫺坦承有點壓力，「還好磨合很快，她的性格和打法比較強勢，跟我正好相反，也能夠互補。」尤其輸掉首盤後，次盤吳芳嫺在戰友激勵下助燃鬥魂，勇於搶攻扳回一城，決勝盤雙方互破纏鬥進入搶10，「台俄聯軍」不斷調整戰術，在8平時連拿2分勝出，吳芳嫺說，「我個性較悶，真的要謝謝她帶動比賽氣氛。」

詹皓晴拉尾盤 晉級32強

第5種子詹皓晴和烏克蘭搭檔奇琴諾克同樣強拉尾盤，5：7、6：4、6：4氣走丹妮洛維琪（塞爾維亞）／波塔波娃（俄國），小詹期許與本季新搭檔以戰養戰，整體表現能漸入佳境，她說，「第1場總是不好打，我們會持續溝通，想辦法找出更好的搭配模式。」

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