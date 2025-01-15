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LA12支球隊 火災救援捐2.64億元

2025/01/15 05:30

A.戴維斯（左）30分、13籃板做白工，湖人最終仍輸給馬刺。（美聯社）A.戴維斯（左）30分、13籃板做白工，湖人最終仍輸給馬刺。（美聯社）

哈登砍26分 贏球籲團結

哈登（中）飆26分、11助攻，助快艇擊敗熱火。（美聯社）哈登（中）飆26分、11助攻，助快艇擊敗熱火。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕受洛杉磯野火肆虐影響，快艇和湖人近期主場比賽都延期，兩隊在昨天恢復比賽，快艇以109：98力退熱火，終止2連敗，湖人則以102：126遭馬刺逆轉，苦吞3連敗。

雷納德手感欠佳僅得6分，讓快艇陷入苦戰，但哈登全場攻下26分、11助攻，其中有13分來自第三節，率隊打出36：20的逆轉攻勢，他說：「我只是打出侵略性，很開心把球投進。」

談及加州野火災情，哈登說：「這真的讓人難過，有太多人受到這起悲劇影響，你只能給予支持，讓整個洛杉磯團結一致，因為我們正在經歷從未見過的艱難時刻，要互相幫忙，我也希望大家能為我們祈禱。」

湖人昨舉辦募捐活動，支持當地社區及火災救援工作，並與快艇、MLB道奇、天使等共12支職業運動球隊攜手捐出800萬美元（約2.64億台幣）。

湖人隔5天復賽 輸給馬刺

相隔5天復賽的湖人，靠著A.戴維斯攻下30分、13籃板，詹姆斯18分，一度領先11分，但第四節攻守全面崩盤，全隊僅得13分，且擋不住對手多點開花的攻勢，讓溫班亞瑪帶領的馬刺帶走勝利。

戴維斯認為，湖人錯失領先固然需要檢討，但能回到球場比賽已值得珍惜，畢竟現在很多人還在面對生活中的各種狀況。

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