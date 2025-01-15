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黃彥誠直落三 「乒」下非洲天王

2025/01/15 05:30

黃彥誠賽前擬定發球策略，直落三扳倒世界排名20的阿魯納。（取自WTT官網）黃彥誠賽前擬定發球策略，直落三扳倒世界排名20的阿魯納。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「海巡王子」黃彥誠昨天在WTT馬斯開特挑戰賽男單首輪，以直落三扳倒世界排名20的「非洲天王」阿魯納，和台南幫師弟郭冠宏連袂挺進16強，也一吐上週1局未贏的悶氣。

做足情蒐 主攻反手位短球

面對球路陌生的阿魯納，黃彥誠賽前特別看了阿魯納上一站在杜哈球星挑戰賽4強戰和日本一哥張本智和的比賽影片，因為張本這次能以直落三中止對戰2連敗，一定對阿魯納做過深入分析。

黃彥誠表示，阿魯納的正手雖然很爆，但反手漏洞太明顯，他賽前也擬定發球策略，主攻阿魯納反手位短球，迫使他只能用正手起板，再給予致命一擊。黃彥誠前三板有效的壓制阿魯納，加上自己正手拍的無謂失誤也降低，配合原本就擅長的反拍，成功的扳倒強敵。

黃彥誠表示，上週在德國聯賽對上馮翊新、杜哈站首輪對中國新秀黃友政，都以直落三落敗，信心有些受挫，這次能打敗阿魯納也讓自己找回一點自信。

師弟郭冠宏 連袂挺進16強

連兩站通過資格賽考驗的16歲小將郭冠宏，首輪也克服局數1：2落後，以3：2逆轉擊退去年贏得大洋洲錦標賽冠軍的19歲澳洲一哥裴煥，締造個人在WTT成人組賽事最佳戰績。

台灣內戰 葉伊恬順利晉級

女單方面，世界排名上升至136名的17歲女將葉伊恬，在「台灣內戰」中以3：2力退合庫老大姐黃怡樺，連兩站從資格賽一路打進16強。

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