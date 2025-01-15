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TPBL》關係年假長短 國王力守龍頭

2025/01/15 05:30

新北國王總經理毛加恩表示，下半季要讓更多年輕球員進入輪替陣容。（新北國王提供）新北國王總經理毛加恩表示，下半季要讓更多年輕球員進入輪替陣容。（新北國王提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕新北國王昨首度舉辦媒體球敘，總經理毛加恩也上場和籃球線記者切磋球技。總結球隊上半季表現，他認為，球員專注度高且沒有過多的場外雜音，下半季目標要讓更多年輕球員打出代表作，進入輪替陣容。

首度媒體球敘 毛加恩秀一手

已退役多年的毛加恩親自上陣以球會友，他笑稱，上次打籃球已有2年多，原本只想動一動，沒想到居然打出想贏球的慾望。

32歲時提早退役離開球場，毛加恩表示，其實剛退休那幾年，看著場上比賽強度總覺得自己還能打，「當時認為需要提早轉換跑道，才決定退休。」他現在保持運動習慣，但考量過去膝蓋傷勢，目前較常打高爾夫。

週日對戰攻城獅關鍵

國王目前以11勝4負暫居聯盟龍頭，但夢想家緊追在後，雙方已沒有勝差，本週日和新竹攻城獅之戰為農曆年前最後一戰，將決定誰能當上龍頭。毛加恩透露，由於比賽勝負會影響球員年假長短，相信大家會全力以赴。

國王土洋戰力平均，展現問鼎冠軍氣勢，毛加恩認為，這季沒有過多的場外紛擾，球員能更專注在場上，大家很團結、氣氛很好，新加入的球員也很快融入團隊。針對下半季目標，他說：「希望讓更多年輕球員打出代表作，進入輪替陣容，也有利於之後的調度。」

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