新．伍鐸登板 威脅鄭凱文現役霸業

「本土洋將」伍鐸今年起不受外籍球員註冊限制規定，成為味全龍調度活棋。（資料照）

現役勝投王鄭凱文生涯累計79勝，今年挑戰成為史上第8位80勝投手。（資料照）

〔記者徐正揚、龔乃玠、黃照敦／台北報導〕中職35年來洋將來來去去，如過江之鯽，數百位洋將登台，表現好、被挖角；成績差、就「謝謝再聯絡」，寶島待不久的原因百百種，更遑論能在中職生涯時保有投打紀錄，實在不容易。

隨著中職規章修改以及薪水暴增，尤其洋投在拚搏大聯盟無望後，日韓又高壓，選擇把棒球人生下半場投放在台灣戰場，也因此產生不少老面孔，甚至取得本土球員資格，如今也可能挑戰成為現役最多勝的投手。

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「嘟嘟」潘威倫去年以149勝引退後，目前鄭凱文11季累計79勝領先群投，不過「本土洋將」伍鐸71勝、近5年最多勝的德保拉66勝，2大資深洋投緊追在後，今年局勢就可能改變，伍鐸力拚後來居上。

勇壯以108勝位居洋投勝投王。（資料照）

風神生涯累計76勝，居洋投勝投榜第3。（資料照）

羅力條款第2人 成為味全調度活棋

伍鐸2015年來台，去年在味全龍隊取得一軍9年年資，成為適用「羅力條款」的第2人，不同於羅力只象徵性行使資格投1人次，本季他的每次出賽都在為中職寫歷史，有機會超越風神的76勝，甚至繼勇壯、羅力後成為中職第3位80勝洋投，成為史上勝投排名第3多的洋投。

伍鐸在2020年富邦時期以防禦率6.55收尾，一度面臨中職生涯結束危機，隔年轉戰上一軍的味全龍大回春，繳出生涯第3次雙位數勝投，效力4季貢獻27勝。

龍隊領隊丁仲緯昨表示，伍鐸本來在技術上就有一定程度，且善於運用經驗、自身優勢去面對打者，又融入台灣的環境，「他有這樣的成績不是很意外，球團也很肯定他。」

龍隊於去年季後執行伍鐸合約的選擇權，讓他今年續當球員邁入第11個球季，由於不受外籍球員註冊限制，過去4年不論先發、中繼、後援都能勝任，雖已38歲仍是投手調度上的活棋。

4人挑戰生涯80勝 2洋將超車機會大

今年有4位投手要挑戰生涯80勝，中信兄弟36歲的鄭凱文拚首場先發達陣，成為史上第8位80勝投手，其次王溢正有75勝，不過他去年底被台鋼戰力外，接著就是還差9勝的伍鐸，若以本土洋將身分打滿整季又將寫下歷史新頁。

中信兄弟德保拉距80勝雖差14勝，但他連續5年至少先發20場，平均每季13勝、有3季至少14勝的穩定表現，今年應能超越風神成為隊史最多勝洋投，最慢在2年內，一舉超車鄭凱文、伍鐸，成為現役中職最多勝投手，機會甚高。

中職勝投現役、洋將5強

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