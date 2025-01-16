獅象近代最強洋投 挺進史詩第6季

布雷克叩關王漢障礙

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅和中信兄弟皆續簽近年隊史最長壽的洋投布雷克、德保拉，這2位獅象老對手將迎接在台灣的第6個球季，各自叩關歷史級壯舉。布雷克要挑戰王漢的3大獅洋投障礙，德保拉則劍指勇壯最長連續雙位數勝投球季的洋投紀錄。

獅洋投布雷克將迎接在中職的第6個球季。（資料照）

30歲布雷克和36歲德保拉是過去幾年獅象「頂尖對決」的對戰戲碼，雖然德保拉的帳面成績皆勝過布雷克，但他曾說，「布雷克是很好的投手，同場對決討不到便宜。」兩人曾8次同場對決，德保拉拿下3勝2敗，布雷克則是2勝3敗。

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布雷克2022年曾因傷手術，只出賽12場，但傷癒復出2年來表現回穩，今年只要在一軍出賽，將追平雷猛在一軍出賽6季的隊史洋投最多紀錄，另外他生涯已累積43勝、596局、454次三振，今年就有機會打破傳奇王漢在獅隊洋投最多的56勝、687局、511次三振。

兄弟洋投德保拉連續5季拿下雙位數勝投。（資料照）

德保拉挑戰勇壯紀錄

德保拉擦亮近代最強洋投威名，從2020年起每季都是儲金（勝多於敗）收尾，連續5季雙位數勝投已打破中信隊史紀錄，今年挑戰勇壯於2000-05年連6季雙位數勝投的洋投紀錄，聯盟紀錄則是「嘟嘟」潘威倫在2003-10年的連續8季。

統一獅洋投隊史三冠王

中職現役年資最長3洋投

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