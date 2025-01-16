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洋投輪值富翁味全 鎖定第4人

2025/01/16 05:30

前金鶯隊左投洛瑟有機會加盟味全龍。（資料照）前金鶯隊左投洛瑟有機會加盟味全龍。（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍佈局2025年洋將陣容增添1名新面孔，據悉可望敲定有2年大聯盟資歷的28歲左投洛瑟（Zac Lowther），搭配定案的鋼龍、艾璞樂和伍鐸，新球季的洋投輪值幾乎定案。

188公分、106公斤的洛瑟是2017年大聯盟選秀第2輪的金鶯隊高順位新秀，曾在2021-22年短暫上過大聯盟，投11場防禦率6.94。2023年被金鶯隊釋出後，去年先後效力大西洋、墨西哥聯盟球隊，以先發投手的身份合計投50局，被敲36支安打，猛飆71次三振，防禦率2.88，每局被上壘率1.120。

龍隊若確定網羅洛瑟，新球季洋投輪值將呼之欲出，去年艾璞樂、鋼龍和伍鐸合計投出防禦率2.91，優於聯盟先發洋投平均的2.93，而龍隊在12日已宣布續約艾璞樂，搭配複數年合約的鋼龍和伍鐸，3人將是今年的先發候選。

因應單週5戰

4場能派洋投先發

值得一提的是，伍鐸因年資滿9年取得本土資格，今年起不受外籍球員註冊限制的規定，龍隊單週5戰將有4場能派洋投先發，如果鋼龍找回過往身手，加上投球限制鬆綁的「龍之子」徐若熙，味全將擁有競爭力強大的先發輪值。

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