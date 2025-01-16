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不是簽證問題 勝騎士開季不回獅

2025/01/16 05:30

勝騎士（資料照）勝騎士（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕好的洋投，就算出高價競爭，也不一定留得住!統一獅領隊蘇泰安昨證實，去年奪得中職投手雙冠王的勝騎士想爭取上大聯盟的機會，至少開季不會歸隊，球團已經展開尋找新洋投的作業。

30歲的勝騎士前年加盟統一，上半季先發9場戰績8勝1敗，防禦率1.44，季中被韓職起亞虎挖角，去年回到統一，先發26場、投159.1局都是聯盟最多，以14勝和167次三振贏得雙冠王，並入圍年度MVP，也在台灣大賽扮演先發要角，季後更代表委內瑞拉在世界12強棒球賽先發兩場。

爭取上大聯盟

婉拒獅給韓職行情合約

蘇泰安表示，球團肯定勝騎士的貢獻，盡最大努力留人，開出的合約條件接近韓職洋將的水準，但是勝騎士告知球團，他想爭取上大聯盟的機會。勝騎士2012年17歲時加盟國民隊，2019年24歲時上到3Ａ，但未能更上一層樓，這次12強賽表現出色，尤其預賽對美國先發6局飆10次三振，僅失2分，精彩奪勝，能見度瞬間提高，希望奮力一搏，最後一次拚上大聯盟圓夢。

統一目前已簽下去年效力日職的新洋投蒙德茲（Yohander Mendez）和梅賽斯（C.C.Mercedes），並和布雷克完成續約。蘇泰安表示，開季的第4名洋投有3個人選，已經進行洽談中，後續再持續評估找第5名洋投。

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