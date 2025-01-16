TPBL》克雷格顯身手 海神痛宰戰神

高雄海神新洋將克雷格來台第3戰總算打出應有身手。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕高雄海神新洋將克雷格來台第3戰總算打出應有身手，昨他替補上陣繳出全場最高的23分，率隊以98：76痛宰台新戰神，收下2連勝也斬斷對手4連勝。

海神球員邱子軒傷癒復出第2戰，替補上陣繳出7分、1籃板、1助攻。（TPBL提供）

海神在威勝受傷又失去「隊魂」布銳克曼後，一度靠著雙洋將艾德和摩爾斯苦撐，雖然馬上找來有美國國家隊資歷、30歲的雙能衛克雷格，但他前兩戰分別只拿下17分、9分，還未展現個人水準。

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單節斬獲12分 助隊奠勝基

昨面對戰神，克雷格第2節單節斬獲12分，助隊奠定勝基，全場攻下23分、10籃板、6助攻。他認為，自己的信心慢慢找回來，前兩戰手感和整體感覺沒有很好，還在適應，會盡可能快速融入團隊。

海神教練費雪給予克雷格高評價，他認為，克雷格加入時間很短，但至今表現都令他滿意，「這場他繳出6次助攻是我想看到的，未來有機會成為場上領導者，能透過他的切入去造成對手防守錯位，製造射手的機會，他的防守腳步、籃板也做得很好。」

春節休息4天 友誼賽保持手感

對於農曆春節的規劃，費雪透露，會讓球員休息4天，自己也會上山走走，喝個茶看看猴子。不過，年後又有台灣隊亞洲盃資格賽，他表示，這段期間會安排友誼賽讓球員保持手感。

戰神方面，米勒繳出全隊最高16分、13籃板，艾力克14分。戰神昨吞下在海神主場的對戰3連敗，總教練許皓程坦言，海神主場確實很難攻克，這場比賽球員心態、場上表現都不理想。

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