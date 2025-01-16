NBA》隊友相挺 約基奇悲情獨角戲下片

「字母哥」本季有望成為第52位2萬分俱樂部成員。（法新社）

穆雷轟45分 助金塊4連勝

穆雷（右）季初表現不佳承受不少罵名，昨終於一吐怨氣。（今日美國）

〔記者盧養宣／綜合報導〕常上演悲情大三元的MVP中鋒約基奇昨體會到有隊友相挺的滋味，金塊後衛J.穆雷手感發燙繳出本季新高45分，助隊以118：99力退獨行俠，約基奇只上陣29分鐘就演出大三元。

約基奇僅花709場就累積生涯15000分、7500籃板與5000次助攻寫下史上最快紀錄。（美聯社）

昨是穆雷生涯第5場至少40分的比賽，一人得分力壓獨行俠先發5人加總的39分，他今年夏天獲球隊4年2.08億美元（約66億台幣）延長合約，不過季初表現不佳承受不少罵名，昨終於一吐怨氣。

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穆雷坦言，合約伴隨責任，前陣子成績確實不理想，也做好被批評的心理準備，倒是總教練馬龍心疼子弟兵，昨除給予穆雷肯定，也認為外界應該給他一點喘息的空間。

約基奇只上陣29分鐘

生涯第146次大三元到手

金塊昨進攻端有穆雷、防守端有老將魏斯布魯克，讓約基奇打得輕鬆寫意，全場7投4中，繳出10分、14籃板、10助攻，締造生涯第146次大三元，且僅花709場就累積生涯15000分、7500籃板與5000次助攻，超越塞爾提克傳奇球星柏德的799場，寫下史上最快紀錄。

字母哥生涯得分 超越魔獸

另位MVP好手亞德托昆波同日演出大三元，昨繳出33分、11籃板、13助攻，率領公鹿以130：115擊敗國王，「字母哥」生涯得分19509分也超越「魔獸」霍華德，暫居史上56名，本季有望成為第52位2萬分俱樂部成員。

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