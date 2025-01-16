晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA》隊友相挺 約基奇悲情獨角戲下片

2025/01/16 05:30

「字母哥」本季有望成為第52位2萬分俱樂部成員。（法新社）「字母哥」本季有望成為第52位2萬分俱樂部成員。（法新社）

穆雷轟45分 助金塊4連勝

穆雷（右）季初表現不佳承受不少罵名，昨終於一吐怨氣。（今日美國）穆雷（右）季初表現不佳承受不少罵名，昨終於一吐怨氣。（今日美國）

〔記者盧養宣／綜合報導〕常上演悲情大三元的MVP中鋒約基奇昨體會到有隊友相挺的滋味，金塊後衛J.穆雷手感發燙繳出本季新高45分，助隊以118：99力退獨行俠，約基奇只上陣29分鐘就演出大三元。

約基奇僅花709場就累積生涯15000分、7500籃板與5000次助攻寫下史上最快紀錄。（美聯社）約基奇僅花709場就累積生涯15000分、7500籃板與5000次助攻寫下史上最快紀錄。（美聯社）

昨是穆雷生涯第5場至少40分的比賽，一人得分力壓獨行俠先發5人加總的39分，他今年夏天獲球隊4年2.08億美元（約66億台幣）延長合約，不過季初表現不佳承受不少罵名，昨終於一吐怨氣。

穆雷坦言，合約伴隨責任，前陣子成績確實不理想，也做好被批評的心理準備，倒是總教練馬龍心疼子弟兵，昨除給予穆雷肯定，也認為外界應該給他一點喘息的空間。

約基奇只上陣29分鐘

生涯第146次大三元到手

金塊昨進攻端有穆雷、防守端有老將魏斯布魯克，讓約基奇打得輕鬆寫意，全場7投4中，繳出10分、14籃板、10助攻，締造生涯第146次大三元，且僅花709場就累積生涯15000分、7500籃板與5000次助攻，超越塞爾提克傳奇球星柏德的799場，寫下史上最快紀錄。

字母哥生涯得分 超越魔獸

另位MVP好手亞德托昆波同日演出大三元，昨繳出33分、11籃板、13助攻，率領公鹿以130：115擊敗國王，「字母哥」生涯得分19509分也超越「魔獸」霍華德，暫居史上56名，本季有望成為第52位2萬分俱樂部成員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中