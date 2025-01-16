澳網》喬帥再擋後浪 挺進32強

喬科維奇比下費德爾大滿貫出賽紀錄。（路透）

奧運金牌鄭欽文爆冷出局

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇昨再度擋住後浪強襲，挺進澳洲網球公開賽男單32強，也超越「三巨頭」中費德爾大滿貫出賽紀錄；至於去年女單亞軍鄭欽文爆冷出局，中國一姊還抱怨，主審判她發球超時影響專注力。

喬科維奇初登場4盤逆轉美國19歲菜鳥巴薩瓦雷迪後，又費番手腳才以6：1、6：7（4：7）、6：3、6：2擊敗21歲葡萄牙新星法里亞，續朝大滿貫25冠、賽史11冠等目標邁進，職業生涯第430場大滿貫單打出賽，也比下費爸成為男、女單打參戰最多的歷史紀錄，「參與大滿貫並贏得勝利，是我們這項運動中最重要的，我對此感到非常興奮！」37歲塞爾維亞老將感謝好友穆雷擔任教練協助，還自嘲要直落三贏球保留體力：「希望我在球場上能少打1盤。」

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去年澳網女單亞軍、巴黎奧運金牌的第5種子鄭欽文，次輪以6：7（3：7）、3：6不敵德國36歲老將西格蒙德，淪為本屆最早出局的前十種子，她因兩度發球超時遭警告與主審爭論，「計時器在側面，我發球時根本看不到。當我第二次被判超時，真的很驚訝，這顯然讓我在比賽中分心了。」

謝淑薇今日女雙衛冕出擊

天公不作美，墨爾本下雨賽程塞車，外卡參戰的曹家宜／布莉貝琪（泰國） 原定昨女雙首輪對決11種子柴原瑛菜（日本）／庫德梅托娃（俄國），順延至週五再戰。去年澳網包辦女雙、混雙兩座大滿貫冠軍的謝淑薇，今年女雙改搭拉脫維亞名將奧絲塔朋科，第3種子「台拉聯軍」今日出擊，首戰尼科爾絲（英國）／米哈莉可娃（斯洛伐克）。

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